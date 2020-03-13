Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilin bilgiye göre, Kastamonuİnebolu karayolu İkiçay Köyü mevkisinde Kastamonu’dan İnebolu’ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 53 K 2399 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.
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