Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesine tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilin bilgiye göre, Kastamonuİnebolu karayolu İkiçay Köyü mevkisinde Kastamonu’dan İnebolu’ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 53 K 2399 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

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