Kadın girişimcilerin, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Kastamonu’da faaliyet gösteren kadın girişimciler, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Kadın Girişimciliği” konulu panel gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu panele konuşmacı olarak Daday Emirbey Atlı Turizm İşletmesinin Sahibi Nihal Gül, Dr. Betül Yıldırım, Anka Toplantı Salonu ve Organizasyon Sahibi Mehpare Abacı, Makine Yüksek Mühendisi Meltem Bozkurt ve Taha Ahşap Sanat ve Tasarım Evi ve Tarihi Mahkeme Kafe Sahibi Goncagül Keloğlu katıldı. Panelde kadının iş gücü piyasasına katılımını güçlendirmek ve üniversitenin özellikle kadın öğrencilerinin girişimcilik konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Panelde konuşan Kastamonu Sağlık Hizmetleri personeli Dr. Betül Yıldırım, “Kadınlar güçlü önsezileri, gelişmiş empati güçleri, kolay iletişim kurma becerileri, uzlaşmaya daha yakın olmaları, sabırlarının erkeklerden daha farklı olduğundan dolayı aslında yapmak istediklerine, hayallerine ve ideallerine daha çabuk ulaşabilirler. Çünkü kadınlar azimli ve hırslıdırlar bir şeyi yapmak isterlerse en iyi onlar yaparlar” dedi.

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