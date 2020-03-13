Başkan Vidinlioğlu, “Salgın süresince su kesme olmayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Vidinlioğlu, “Salgın süresince su kesme olmayacak”

İHA

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Korona Virüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu şahıszlara yönelik gerekenlerin yapılacağını söyledi. Başkan Vidinlioğlu, salgın süresince de su borcu olanlarla ilgili kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.

Başkan Vidinlioğlu, “Salgın süresince su kesme olmayacak”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Korona Virüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini belirterek, bu şahıszlara yönelik gerekenlerin yapılacağını söyledi. Başkan Vidinlioğlu, salgın süresince de su borcu olanlarla ilgili kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Korona Virüsünün (Kovid19) yayılmaması adına alınan önlemler doğrultusunda açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyelerden biriyiz hatta Türkiye’de bu işi en kapsamlı yapan iliz” dedi.
Başkan Vidinlioğlu, alınan kararların ardından şehirde fırsatçılara göz açtırılmaması adına Zabıta Ekipleri’ne gerekli talimatların verildiğini ve önceki gece itibariyle gerekenlerin hızla yapıldığını kaydetti.
Ayrıca temizlikte suyun önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, su borcu nedeniyle suyu kesilme noktasına gelenlerin sularında salgın süresince her hangi bir kesme işlemi uygulanmayacağını ifade etti.
Fırsatçılığın Türk töresinde yerinin olmadığının da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: “Fırsattan istifade etmek töremize yakışır bir durum değil. Aslında sağlık hepimizin derdi olmalı. Hatta böyle durumlarda karından bile bir miktar taviz verip sağlıklı bir nesil için ürünleri daha uyguna vermek sosyal dayanışma açısından daha hoş bir tavır olur. Kubbede bırakılan seda önemli. Mesela 10 liralık kolonya 8 liraya indi desinler. Herkes alabilsin diye İnşallah böyle haberlerin yapıldığı günleri görürüz. Bu anlamda dün akşam itibariyle bizler fırsatçılığa müdahale ettik ve edeceğiz. Zabıta ekiplerimizi görevlendirdik. Öncelikli tedbir olarak bunu aldık. Daha farklı tedbirlerinde üzerinde görüşeceğiz. Su kesintileri bizde çok fazla olmuyor. Bu konuda inisiyatif alıyorum. Bu süreçte su borcundan dolayı suyu kesilme noktasına gelmiş olanlara salgın süresi bitimine kadar kesme işlemi uygulanmayacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın girişimcilerin, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin, üniversite öğrencileriyle bir ...
Milli mücadeledenin kahraman kadınları Devrekani'de konuşuldu
YEREL HABERLER Milli mücadeledenin kahraman kadınları Devrekani'de ...
Tosya’da çeltik komisyonu üreticinin sorunları için toplandı
YEREL HABERLER Tosya’da çeltik komisyonu üreticinin sorunları için ...
Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi
Şehirlerarası Otobüs Terminali, yolcularla doldu Kastamonu’da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu yaşandı
YEREL HABERLER Şehirlerarası Otobüs Terminali, yolcularla ...
Tosya, Mehmet Akif Ersoy'u andı
YEREL HABERLER Tosya, Mehmet Akif Ersoy'u andı
Kastamonu’da “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” dolayısıyla konferans düzenledi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan: “Bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, her alanda Türkiye’yi aşan iddialara sahip olacaksınız aynen Fuat Sezgin’in yaptığı gibi”
YEREL HABERLER Kastamonu’da “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ...
Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ...
Devrekani BESİ OSB Çed Raporu istişare toplantısı yapıldı Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç; “Kuruluş aşamasıyla ilgili aşılması gereken noktaları aşıyoruz”
YEREL HABERLER Devrekani BESİ OSB Çed Raporu istişare toplantısı ...
Kastamonu’da iş makinesi kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kastamonu’da iş makinesi kazası: 1 ölü
(Özel) 15 kilo doğan prematüre buzağı, 14 ayda 395 kiloya ulaştı Çiftçi ailenin evinde bebek gibi baktığı prematüre buzağı 395 kiloya ulaştı
YEREL HABERLER (Özel) 15 kilo doğan prematüre buzağı, 14 ayda 395 ...
Tosya’da tasarım ve beceri atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Tosya’da tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X