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Kaporta dükkanında çıkan yangında 1 araç yandı

İHA

Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde oto kaporta boya dükkanında yangın çıktı. Yangında bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaporta dükkanında çıkan yangında 1 araç yandı

Kastamonu’da Eski Sanayi Sitesinde oto kaporta boya dükkanında yangın çıktı. Yangında bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Eski Sanayi Sitesinde bulunan oto kaporta boya dükkanında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında dükkan ve içerisinde tamir edilmek amaçlı bulunan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaporta dükkanında çıkan yangında içeride bulunan kimyasal maddelerin tutuşması sebebiyle etrafı kısa sürede yoğun duman sardı. Olay yerine çağrılan Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın sırasında araçta ara ara patlama sesleri duyuldu. Polis ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı.
Yangın sırasında dükkanda bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan şahsa, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Yanan araç, söndürüldükten sonra dükkandan çıkarıldı. Araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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