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KASDER Arnavutköy Şubesinden köy okuluna yardım

İHA

İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonulular Derneği Arnavutköy Şubesi, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir ilkokula yardımda bulundu.

KASDER Arnavutköy Şubesinden köy okuluna yardım

İstanbul’da faaliyet gösteren Kastamonulular Derneği Arnavutköy Şubesi, Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir ilkokula yardımda bulundu.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 37 Kastamonulu iş adamları bir araya gelerek Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Şehit Şeyki Eren Yatkın İlkokuluna yardımda bulundu.
Kastamonulular Derneği (KASDER) Arnavutköy Şubesinin de desteklediği yardım kampanyasında Cide’de bulunan Şehit Şeyki Eren Yatkın İlkokuluna giyecek yardımında bulundu.
KasDer Arnavutköy Şube Başkanı Emrah Gürsu, “Bizler her ne kadar Gazi şehrimiz Kastamonu’da yaşayamasak ta kalbimiz ve gönlümüz her zaman oradadır. Doğup büyüdüğümüz topraklar bizim için çok kıymetlidir, orada yaşadığımız anıları çekmiş olduğumuz zorlukları sineye çekip bir kenarda oturamazdık. Önce memleketimiz için neler yapabileceğimizi düşündük ve hali hazırda bulunan ve güzel çalışmalar yapan KasDer’in Arnavutköy ilçesi için şubesini açmaya karar verdik. Yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu sonuçlandı ve rabbim bize burada Kastamonulu hemşerilerimiz için bir şeyler yapabilme fırsatı verdi. Biz burada dernek bünyesinde çok fazla çalışma yürüttük hiçbir şey yapamamış olsak bile buradaki hemşerilerimizi bir çatı altında topladık ve sıcak samimi bir ortam oluşturduk. Günden güne büyüyen derneğimiz bünyesinde artık Kastamonu’da bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Cide ilçemizde bulunan bir köy okulu ile irtibata geçtik ve eksiklerini tamamlama yönünde bir proje gerçekleştirdik. Oradaki yavrularımızın eksiklerini giderecek malzeme temini yaptıktan sonra birebir kendimiz gidip orada dağıtımlarını gerçekleştirdik. Bu ilk değildi, sonda olmayacak biz o topraklarda doğduk büyüdük her ne kadar burada yaşasak ta o toprakları asla unutamayız inşallah daha büyük projelerle memleketimize desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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