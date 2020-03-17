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Kastamonu'da Umreden dönen 22 kişi, karantina altına alındı Kaymakam Pişkin: “Umre’den dönen 22 vatandaşımızı her ihtimale karşı karantinaya aldık”

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Umreden dönen 22 kişinin karantina altına alındığı açıklandı.

Kastamonu'da Umreden dönen 22 kişi, karantina altına alındı Kaymakam Pişkin: “Umre’den dönen 22 vatandaşımızı her ihtimale karşı karantinaya aldık”

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Umreden dönen 22 kişinin karantina altına alındığı açıklandı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, son günlerde Umreden dönen vatandaşların çarşı merkezinde gezdikleri ve misafirde kabul ettikleri yönünde şikayetler alması sonucu en son Umreden dönen 22 kişinin Kastamonu’da il merkezinde karantina altına alındığını açıkladı. Umreden dönen vatandaşlar hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade eden Kaymakam Pişkin şu ifadeleri kullandı: “Son birkaç gündür, umreden dönen vatandaşlarımızın çarşı pazarda gezdiği, evine ziyaretçi kabul ettiği ve toplum sağlığını tehdit ettiği yönündeki şikayetler ve bildirimler üzerine, Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda diğer ilçelerimiz de dahil olmak üzere, Tosya'da umreden en son dönen 22 vatandaşımız dün akşamdan itibaren 14 günlük süre doluncaya kadar her ihtimale karşı il merkezinde karantina altına alınmıştır.Toplum sağlığı açısından vebal almak istemediklerini beyan ederek karantina kararına da olgunlukla icabet eden söz konusu 22 vatandaşımıza özellikle teşekkür ediyorum.
"Ayrıca 16 Mart tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden gelen talimat doğrultusunda, ilçemizde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten iş yerlerinin faaliyetleri dün akşam saat 00.00 itibariyle durdurulmuştur. Özellikle takip ve telkin gerektirmeksizin bu kurula uyarak iş yerlerini kapatan esnaf kardeşlerimize de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sabah da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplanarak alınan tedbir ve yapılan çalışmaları dünden bugüne tekrar değerlendirdik. İlgili bütün kurumların sıralı/sorumlu amirleri ve belediye başkanlığı ile işbirliği içinde, ilçemizde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlandığı ve uygulamaya koyulduğundan, uygulamaların kolluk birimlerimiz tarafından takip edildiğinden ve bütün kurumlarımızın teyakkuz halinde bulunduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletmillet el birliği içerisinde, bu zor günleri de Allah'ın izniyle aşacağız inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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