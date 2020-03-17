Otomobil uçuruma yuvarlandı, aile ölümden döndü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişilik aile hafif

şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen Salih Kaya idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, CideKurucaşile karayolu üzerinde keskin virajda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Gece yarısı meydana gelen kazada yaklaşık 10 metrelik uçuruma düşen otomobilden sağ olarak çıkan Salih Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Salih Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan eşini, 8 aylık çocuğunu ve babasını Cide Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastanede tedavisi devam eden Serkan Kaya, "Araçta, kendim, eşim, 8 aylık çocuğum ve babam bulunuyordu. Hızım, 45 kilometredeydi. Yerlerin kaygan ve çamurlu olması ve virajın çok keskin olması sebebiyle kaza yaptım. Arkadaşım da bundan 2 hafta önce yine aynı yerde kaza yaptı. Gerekli önlemlerin alınması için yetkililer lütfen önlem alsınlar” dedi.

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