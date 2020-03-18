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Kastamonu’da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı Kastamonu’da pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

İHA

Kastamonu'da Çarşamba günleri kurulan pazarda esnaflara, korona virüse önlem amaçlı maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması konusunda uyarıldı.

Kastamonu’da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı Kastamonu’da pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Kastamonu’da Çarşamba günleri kurulan pazarda esnaflara, korona virüse önlem amaçlı maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması konusunda uyarıldı.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye’de de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘korona virüs tedbirleri’ genelgesinin yanı sıra vatandaşlar da önlemlerini arttırdı. Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası ile işbirliği yaparak semt pazarlarında çalışma başlattı. Çarşamba günleri kurulan Çarşamba Pazarında pazarcı esnaflarına maske ve eldiven dağıtıldı. Ekipler, esnaflara dağıttıkları maskelerin ve eldivenlerin takılmasının halk sağlığı açısından zorunlu olduğunu belirtti.
Ayrıca pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlara da talep doğrultusunda maske ve eldiven verildi. Zabıta ekipleri tarafından pazar yerinde meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması uyarısında bulunuldu. Maske ve eldivenlerini takarak müşterilerine hizmet veren pazarcı esnafı, hijyenik olarak çalışmak için kurallara uyduklarını kaydetti.

“Herkes maske ve eldiven kullanmalı”
Esnaflardan İsmail Çalım, “Biz esnaflar olarak halkla daha çok iç içe olduğumuz için, belediyemiz öncülüğünde bizlere dağıtılma kararı alınmış. Herkes maske ve eldiven kullanmalı bence, ben kendim şehir dışına çıktım alışveriş yapma için yine görmüş olduğunuz gibi eldiven ve maskeyle çıktım. Halkımızın biraz daha bilinçlenmesi önemli pek bilinçli değiliz” dedi.

“Biz, esnaf olarak belediyeye çok teşekkür ediyoruz”
Esnaflardan Rıdvan Üzüm ise, “Çok yerinde bir uygulama belediyemiz şehirde bulunan bütün pazarlarda bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Biz esnaf olarak belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Biz burada halkımızla direk temas halindeyiz sonuçta para alıp veriyoruz, ürün veriyoruz bu şekilde en azından bir nebze hem kendimizi hem de halkımızı korumuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Sonuçta sürekli insanlarla alışveriş halindeyiz”
Pazar esnaflarından Ümit Hız da, “Kastamonu’da yöresel ürünler satıyorum şu anda ülkemiz de ve dünya da çok sık şekilde görülen korona virüsü sebebiyle belediyemizde almış olduğu önlemler kapsamında bize böyle bir dağıtımda bulundu. Sonuçta sürekli insanlarla alışveriş halindeyiz bakteri ve virüslerin bize bulaşma ihtimali herkesten daha fazla durumda bu uygulama sayesinde herkes memnuniyet içerisinde oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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