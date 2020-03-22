Başkan Fındıkoğlu’ndan korona virüsü uyarısı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, korona virüs salgını nedeniyle iş dünyasını, çalışan ve müşterileri sağduyulu olmaya davet etti.

Çin’in Wuhan kentinde tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile ilgili mücadele devam ediyor. Bu kapsamda değerlendirmede bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, iş dünyasını, çalışanları ve müşterileri sağduyulu olmaya davet ederek, şunları kaydetti: “Tüm dünyada ve ülkemizde halk sağlığına büyük bir tehdit unsuru olan yeni tip korona virüs (COVİD19) salgını nedeniyle iş dünyamızdaki işveren, çalışan ve müşterilerini sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Korona Virüs Bilim Kurulu’nun açıklamalarına uyarak bu süreçte işverenlerimizin, çalışanlarımızın, değerli müşterilerimizin kişisel izolasyonlarına önem göstermelerini ve sosyal mesafelerini korumalarını, bir metre kuralına uymalarını, tokalaşmamaya özen göstermelerini ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmadan özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında işlemlerini online yapmalarını öneriyoruz. Bu süreç devam ederken Odamız tarafından da online olarak oda belgelerini https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firmaindex.jsp adresinden alabileceklerini hatırlatır, ulusumuzun ve tüm dünyanın bir an evvel Korona virüsün etkisinden kurtularak, eski günlerimize birlik ve beraberlik içerisinde dönmemizi temenni ederiz.”

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