Otomobil domuz sürüsüne çarptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde seyir halindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Daday’dan Kastamonu’ya seyir halinde olan Sami Oğuz yönetimindeki 37 AAE 994 plakalı otomobil, DadayKastamonu karayolunda Mehran yolu üzerinde ormanlık alandan aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
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