Kastamonu’da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı Ormanda alkol alırken yakalanan yaşlı şahıslara 6 bin 300 para cezası

– Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayan iki yaşlı şahıs, ormanlık alanda alkol alırken yakalandı. 76 ve 70 yaşındaki iki kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüse karşı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Denetlemelerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, piknik alanlarında, mesire alanlarında ve ormanlık kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 76 yaşında ve 70 yaşında iki kişi, Üçolukları mevkiinde alkol alırken yakalandı. Korona virüs (Kovid19) salgın hastalığı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında şahıslara kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Emniyet güçleri, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırarak risk grubundaki kişilerin evde kalmaları yönünde anonslar ve kimlik kontrolleri yaptı. Ayrıca ekiplerin, korona virüs (Kovid19) denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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