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Sokağa çıkma yasağına rağmen mesire alanına gidip, alkol aldılar

DHA

Sokağa çıkma yasağına rağmen mesire alanına gidip, alkol aldılar


Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, biri 70 diğeri 74 yaşında 2 arkadaş, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen mesire alanına gidip, içki içmeye başladı. Polis tarafından fark edilen ikiliye para cezası kesildi.
Tosya'da yaşayan H.A. (70) ve H.S. (74), koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen, evlerinden çıkıp, mesire alanına gitti. İkili, Üç Olukları Mesire Alanı'nda yanlarında getirdikleri alkolü içecekleri içmeye başladı. 2 arkadaşı devriye gezen polis ekipleri fark etti. Hemen evlerine gönderilen H.A. ve H.S.'ye 3150'şer lira para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Emre ÇİLOĞLU
2020-03-24 09:18:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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