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Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu ‘Evde Kal’ mesajı

İHA

Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, işitme engelliler için video çekerek 'Evde Kal' mesajı verdi.

Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu ‘Evde Kal’ mesajı

Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, işitme engelliler için video çekerek ‘Evde Kal’ mesajı verdi.
Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, farklı bir etkinliğe imza attı. Korona virüse karşı önlemlerin arttığı dönemde özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi İletişim ve Edebiyat Topluluğu öğrencileri, verdikleri sosyal mesajlarla korona virüsüne karşı vatandaşlara videolu ‘evde kalın’ mesajı yayınladı.

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