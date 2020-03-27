Daday’da giriş çıkışlarda denetimler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Daday’da giriş çıkışlarda denetimler başladı

İHA

Daday'da korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri sağlık personelleriyle birlikte ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı.

Daday’da giriş çıkışlarda denetimler başladı

Daday’da korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri sağlık personelleriyle birlikte ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı.
Daday İlçe Emniyet Amirliği ve Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Daday'da şu ana kadar tespit edilmiş vaka olmamasına rağmen ilçe girişlerinde kontroller arttırıldı.
Giriş çıkışta herkesin ateşi ölçülüyor
Bu kapsamda Daday Kaymakamı Kemal Balaban'ın talimatlarıyla Daday İlçe Emniyet Amirliği ve Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, DadayKastamonu, DadayAraç ve DadayAzdavay karayolunda kurdukları uygulama noktasında araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozkurt’ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Bozkurt’ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası ...
Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri ...
Kastamonu Belediyesi, her gün 100’den fazla aileye erzak götürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, her gün 100’den fazla aileye ...
Kastamonu’da dışarıdan köylere gelenlere karantina kararı Kastamonu’da komşu, akraba ve aile ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da dışarıdan köylere gelenlere karantina ...
Başkan Altıkulaç, Vidanjör Kuka aracını teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Altıkulaç, Vidanjör Kuka aracını teslim aldı
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs ...
Kastamonu’nun giriş ve çıkışlarında kontroller arttırıldı 65 yaş kuralına uymayan 17 şahsa 6 bin 682 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kastamonu’nun giriş ve çıkışlarında kontroller ...
Kaymakamı Deniz Pişkin'den evde kal çağrısı
YEREL HABERLER Kaymakamı Deniz Pişkin'den evde kal çağrısı
Taşköprü’de korona virüs tedbirleri eksiksiz uygulanıyor
YEREL HABERLER Taşköprü’de korona virüs tedbirleri eksiksiz ...
(Görüntülü) KASTAMONU Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) KASTAMONU Koronavirüs, sarımsağın ...
Bağışıklığı güçlendiren Kastamonu sarımsağı son 50 yılın en yüksek fiyatlarını gördü Korona virüs sarımsak fiyatlarında artışa sebep oldu
YEREL HABERLER Bağışıklığı güçlendiren Kastamonu sarımsağı son 50 ...
Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi dağıtılacak
YEREL HABERLER Cide’de ihtiyaç sahiplerine 2 bin adet yardım kolisi ...
Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
Cide’de yasağa uymayan bir kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Cide’de yasağa uymayan bir kişiye para cezası ...
Cami imamından evinden çıkamayan yaşlılara destek hizmeti
YEREL HABERLER Cami imamından evinden çıkamayan yaşlılara destek ...
Vatandaşlar, evden çıkamayınca sokak hayvanlarını belediye ekipleri doyurdu
YEREL HABERLER Vatandaşlar, evden çıkamayınca sokak hayvanlarını ...
Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını ...
Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı Kastamonu’nun girişlerinde tüm araçlar durdurularak ateş ölçer ile kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller ...
Kastamonu’da geceyi alevler aydınlattı Kastamonu’dan çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü
YEREL HABERLER Kastamonu’da geceyi alevler aydınlattı Kastamonu’dan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X