Daday’da giriş çıkışlarda denetimler başladı

Daday’da korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri sağlık personelleriyle birlikte ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı.

Daday İlçe Emniyet Amirliği ve Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Daday'da şu ana kadar tespit edilmiş vaka olmamasına rağmen ilçe girişlerinde kontroller arttırıldı.

Giriş çıkışta herkesin ateşi ölçülüyor

Bu kapsamda Daday Kaymakamı Kemal Balaban'ın talimatlarıyla Daday İlçe Emniyet Amirliği ve Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, DadayKastamonu, DadayAraç ve DadayAzdavay karayolunda kurdukları uygulama noktasında araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor.

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