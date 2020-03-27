Cide’de tüm otobüs firmaları seferlerini iptal etti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm otobüs firmaları, korona virüs tedbirleri kapsamında seferlerini iptal etti.

Cide’den şehirlerarası yolcu taşıyan 5 otobüs firmasının ortak aldığı karar sonrası, Pazar günü İstanbul’dan Cide’ye gelen araçlar, Pazartesi günü tekrar İstanbul’a döndükten sonra bir hafta süresi içinde başka sefer yapmayacaklar.

5 firmanın yetkilileri tarafından ortak olarak yapılan açıklamada, “Dünya’da ve ülkemizde etkili olan Korona Virüs salgınına önlem için, firmalarımız ortak karar alarak böyle bir uygulamaya gitmiştir. Bizlerin ilk önceliği, vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Aldığımız bu karar kapsamında 29 Mart Pazartesi Cide ilçemizden kalkacak araçlarımız, 5 Nisan Pazartesi gününe kadar başka sefere çıkmayacaktır. Tüm halkımıza önemle duyurulur” denildi.

5 otobüs firmasının aldıkları kararı yerinde bulan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Vatandaşlarımızdan bu yönde büyük bir talep vardı. Çünkü Cide’nin, İstanbul ile çok farklı bir bağı var. Bunun sonucu olarak ilçemize İstanbul’dan ciddi sayıda yolcu, günlük giriş yapıyordu. Yaklaşık on gündür giriş yapan tüm otobüslerde ateş ölçümü vb tedbirler almıştık. Fakat buna rağmen vatandaşlarımızın tedirginlik seviyesi, son günlerde çok yükselmişti. Otobüs firmalarımız, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir davranış sergiledi. Aldıkları karar için tümünü tebrik ediyorum. Beş farklı firmanın tamamı ortak bir kararla seferlerini durdurma kararı aldılar. Bu kararda emeği geçen herkese ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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