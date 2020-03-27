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Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

İHA

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'nun korona virüs vaka sayısının en yüksek görüldüğü 4 ilden biri olduğu yönünde gerçekçi olmayan haberler dolaştığını belirtti.

Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu’nun korona virüs vaka sayısının en yüksek görüldüğü 4 ilden biri olduğu yönünde gerçekçi olmayan haberler dolaştığını belirtti.
Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında evde kaldıklarını ve hiçbir yere gitmediklerini söyleyen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Bizler Kastamonu’muzda devletimizin talimatı ile evde kalmayı vatandaşımıza önerirken, diğer şehirlerden çıkıp gelen vatandaşlarımızın kontrolleri ne olacak onlarda bulundukları illerde evlerinde kalsalardı daha sağlıklı değil miydi? Acilen ve derhal Kastamonu valiliğimizin bu dönüşlerle ilgili mutlaka tedbir alması olmazsa olmazdır. Jandarmamızın marifeti ile köylerinde kendi bulundukları ilçelerde 14 günlük karantina süresine uyulması nasıl sağlanacak? Kastamonu’muz ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız evde kal talimatına nasıl uyuyorsa diğer şehirlerde bulunan hemşehrilerimizin de evde kalma talimatına uymaları zorunlu hale getirilmelidir. Yoksa Kastamonu’yu bu virüsten muhafaza etmemiz çok zor olacaktır. Belediye Başkanımızın; Kastamonu Devlet Hastanesi’ndeki poliklinik hizmetlerinin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılmasını önerdiğini, Kastamonu Devlet Hastanesi’nin ise karantina hastanesi olarak görev yapması şeklindeki teklif çağrısı mutlaka karşılık bulmalı. Belediye Başkanımız bir hekim olarak izolasyon diyor. Bunu görmezden gelemeyiz.”
PKK ve FETÖ terör örgütleri tarafından yanlış bilgilerle vatandaşları ayaklandırmak istediğine dikkat çeken Başkan Aydın, “Son birkaç gündür halk arasında ilimizin karantina merkezi olacağı ve yine komşu 4 ilde bulunan korona virüs (Covid19) hastalarının ilimizde tedavi altına alınacağı ayrıca ilimizin korona virüs vaka sayısının en yüksek görüldüğü 4 ilden biri olduğu yönünde gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan hayal mahsulü haberler dolaşmaktadır. Bu tür söylentileri çıkaran şer odakları bellidir. PKK ve FETÖ terör örgütü yapılanları bu tür yalan yanlış söylentiler ile halkı galeyana getirmek ve toplumda bir huzursuzluk ve kaos ortamı oluşturmak istemektedirler. Bu eli kanlı terör örgütleri 15 Temmuz akşamı yapamadıklarını bu kez de bu yollarla gerçekleştirmeye çalışmakta ve ülkemizdeki huzur ve refah ortamını bozarak emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda siz saygıdeğer hemşehrilerimden en önemli ricam bu yalan söylemlere ve dedikodulara itibar etmemenizdir. Devletimiz tüm dünyayı tehdit eden bu hastalık ile ilgili tüm önlemleri almış ve almakta olup yüce rabbimizin de izniyle bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda atlatacağımıza eminim” dedi.
Yaşanan süreci hiçbir siyasi mülahaza ile değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Başkan Aydın, “MHP Kastamonu İl Başkanlığı olarak önümüzdeki günleri dünyadaki örneklerinden yola çıkarak, öngörebilme yeteneğimizi geliştirebilmemizin gerektiğini düşünüyoruz. Yaşanan sürecin hiçbir siyasi mülahaza ile değerlendirmemek lazım. Yaşanacak olumsuzluklar ne sosyal ne siyasi nede ekonomik anlamda hiçbir zümreye rant sağlamayacaktır. Bu süreç sadece yerel yönetim marifeti ile yönetilebilecek bir süreç değildir. Tüm kamu, özel sektör ve Kastamonu halkımızla üstesinden gelebiliriz. Dolayısıyla gün, bir olma, beraber olma günüdür. Dayanışmanın ve paylaşmanın en üst seviyede olması gereken gündür. Özellikle İl Sağlık Müdürlüğü ve Hastane yönetiminin koordinasyonu ve çalışan doktor, hemşire hülasa bütün sağlık çalışanlarının motivasyonunu, moral değerlerini üst seviyede tutmaları elzem ve gerekliliktir. Tekrar bütün sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Cenabı Allah Türk Milletine Türk Devletine ve bütün dünya milletlerine yardım etsin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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