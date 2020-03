KATSO’dan ‘Evde kal’ çağrısında uyan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ‘Evde kal’ çağrısına uyan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik maddesi yardımı yapıldı. Yardımlar, dağıtılmak üzere Kastamonu Belediyesi Sosyal Markete teslim edildi.

Çin’den tüm Dünyaya yapılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin temizlik ve gıda yardımını karşılamak için çalışma başlattı. Bu çalışmaya Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası da destek verdi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kastamonu Belediyesine ait Sosyal Markete ihtiyaç sahipleri için yaklaşık 1 ay yetecek kadar gıda ve temizlik maddesi yardımında bulundu. Araçlarda koliler halinde getirilen yardımlar, Sosyal Market personeli tarafından aralardan indirilerek markete taşındı. Yardımlar, Sosyal Markete kayıtlı 200’den fazla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

“Bizleri bu zor günlerimizde yalnız bırakmayan KATSO’ya teşekkür ediyoruz”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının yapmış olduğu gıda ve temizlik yardımları için teşekkür eden Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, “Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Ticaret Odası Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür diyoruz. Bizim belediyemize ait olan Sosyal Markete üye olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere belediyemize yardımda bulunmuşlardır. Bizim, şu anda millet olarak en zor olan günlerimizde bu tutarlı davranışta bulunduklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu şunu gösteriyoruz, Türk milleti olarak yardımseverliğini bu yapmış olduğu yardım ile bir kez daha göstermiş oldu. Ticaret ve Sanayi Odamız, yapmış oldukları bu yardımlarla yaklaşık olarak Sosyal Marketimizin 1 aylık yardımını karşılamış oldular. Ticaret Odamızın bu yardımları inşallah diğer odalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına de örnek teşkil eder. Bizlere bu yardımı kazandıran Ticaret Odamıza ve Başkanına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyal Marketimize şu anda 210’dan fazla üye bulunuyor. Ticaret Odamızın bu yardımlarını Kastamonu Belediyemiz olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürmüş olacağız” dedi.

Korona virüsün biran önce aşısının bulunması için temennide bulunan Yurt, “Bu vesile ile tüm hastalarımıza Allah’tan şifa, hayatını kaybeden hastalarımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı kasıp kavuran bu virüsten bizleri kurtarır, şifası bulunur” diye konuştu.

“İş dünyası olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız”

İş dünyası olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını ve bundan sonrada olmaya gayret göstereceklerini söyleyen Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, “Zaman şu anda birlik zamanıdır. Ülkemiz ve bütün Dünya, şu anda bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden bizlerde, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bundan sonrada her zaman memleketimiz, ülkemiz ve milletimiz için iş dünyası olarak yanlarında olacaklarımızı bilmelerini isterim. Bu yüzden elimizden gelen bütün gayretle desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğimizi bilmelerini isterim. İnşallah rabbim tez vakitte bu illetten, bu hastalıktan bizleri biran önce kurtarır ve şifasını bizlere verir. Buradan bütün hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum, hayatını kaybeden hastalarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile öncelikle sağlık çalışanlarımıza, polislerimize, jandarmamıza, valiliğimize ve bütün kurumlarımıza bu virüs ile mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” şekline konuştu.

“Ülkemizin ve milletimizin destekçisiyiz”

Yaptıkları yardımların Kastamonu Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirten Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu ise, “İş dünyası olarak vatandaşımızı bu zorlu gününde yalnız bırakmadık, bundan sonrada bırakmayacağız. Her zaman ülkemizin ve milletimizin yanındayız. İnşallah en kısa sürede ülkemiz, bu virüsten kurtulur ve hayat normale döner. Bu süreçte ülkemizin destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

