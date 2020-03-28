Daday Kaymakamlığı maske, kolonya ve broşür dağıttı

Daday Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maske, kolonya ve broşür dağıttı.

Daday Kaymakamlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında evden çıkmaları riskli olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet etmek amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından maske, kolonya ve broşür dağıtıldı.

Daday Vefa Sosyal Destek Grubu’nun görevlendirdiği personeller tarafından kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş ve üstü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için korona virüsü (Covıd19) tedbirleri kapsamında Merkez Mahallesi, Bey Mahallesi, Kalem Mahallesi ve Kelebek Mahallesinde ikamet eden vatandaşlara tıbbi maske, kolonya ve korona virüsü (COVID19) bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Dağıtımların önümüzdeki günlerde de köylerde yaşayan vatandaşlar içinde yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca Daday Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince de korona virüs salgınına karşı pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Zabıta ekipleri, pazarda bulunan esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek korona virüs hakkında bilgilendirdi. Ayrıca zabıta ekipleri, pazar esnafına maske ve eldiven dağıttı.

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