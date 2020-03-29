Cide’de kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ceza yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cide’de kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ceza yağdı

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüs yasağı nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına jandarma, polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 17 yaşlıya para cezası kesildi.

Cide’de kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ceza yağdı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde korona virüs yasağı nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına jandarma, polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 17 yaşlıya para cezası kesildi.
Cide ilçe merkezi ve köylerinde denetimlerini sıklaştıran emniyet mensupları, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara kimlik sorgulaması yapıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasağa uymayarak dışarıda dolaşan 17 yaşlıya toplam 9 bin 422 lira para cezası uygulandı.
Cide’de vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yoğun mesai harcayan Kaymakam Ali Açıkgöz, gerçekleştirilen denetimlere de katılıyor. Kaymakam Açıkgöz, “Devlet büyüklerimizin aldıkları tedbirleri tavizsiz uygulamak adına ve vatandaşlarımızın sağlıkları için denetimleri çok sıkı yapıyoruz. Bizzat pazar yerlerini ve zincir marketleri emniyet müdürümle ve jandarma komutanımla beraber sık sık geziyorum. Bugüne kadar yazılan birçok cezayı bu yaptığımız denetimler esnasında tespit edip yazdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımız kararlılığımızı görünce her geçen gün işin ciddiyetini kavrıyor ve sokağa çıkan yaşlılarımızın sayısında her gün büyük bir düşüş yaşanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kent girişinde ateş ölçerli korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Kent girişinde ateş ölçerli korona virüs tedbiri
Evde kalan yaşlıları ziyaret edip, evlerini temizliyorlar Kastamonu’da 100’den fazla eve hizmet veren ekipler, yaşlıları virüsten koruyor
YEREL HABERLER Evde kalan yaşlıları ziyaret edip, evlerini ...
ABD’den gelenler Kastamonu’da karantina altına alındı
YEREL HABERLER ABD’den gelenler Kastamonu’da karantina altına alındı
Daday Kaymakamlığı maske, kolonya ve broşür dağıttı
YEREL HABERLER Daday Kaymakamlığı maske, kolonya ve broşür dağıttı
İş adamı Murat Demir’den ihtiyaç sahibi ailelere yardım
YEREL HABERLER İş adamı Murat Demir’den ihtiyaç sahibi ailelere ...
Yaşlı adam, ‘biz polisiz’ yalanıyla 50 bin lira dolandırıldı Kastamonu’da yaşlı adam, ‘biz polisiz’ yalanıyla dolandırıldı
YEREL HABERLER Yaşlı adam, ‘biz polisiz’ yalanıyla 50 bin lira ...
KATSO’dan ‘Evde kal’ çağrısında uyan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
YEREL HABERLER KATSO’dan ‘Evde kal’ çağrısında uyan ihtiyaç sahibi ...
Kastamonu’da cenaze namazı jandarma kontrolünde kılındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da cenaze namazı jandarma kontrolünde ...
Cide’de ayı büyükbaş hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Cide’de ayı büyükbaş hayvanı telef etti
Kastamonu’da traktörün demir çubuğuna kafası sıkışan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da traktörün demir çubuğuna kafası sıkışan ...
Tosya’da şehir dışına seferler durduruldu
YEREL HABERLER Tosya’da şehir dışına seferler durduruldu
Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”
YEREL HABERLER Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek ...
Kastamonu’da il dışından gelenlere karantina uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kastamonu’da il dışından gelenlere karantina ...
Cide’de tüm otobüs firmaları seferlerini iptal etti
YEREL HABERLER Cide’de tüm otobüs firmaları seferlerini iptal etti
Cide’de ‘Vefalılar Grubu’ tarafından yardım kolileri dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Cide’de ‘Vefalılar Grubu’ tarafından yardım kolileri ...
Daday’da giriş çıkışlarda denetimler başladı
YEREL HABERLER Daday’da giriş çıkışlarda denetimler başladı
Bozkurt’ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Bozkurt’ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası ...
Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X