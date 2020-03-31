Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyasına 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını açıklayan Başkan Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.

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