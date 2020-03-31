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KATSO’dan işverenlere asgari ücret desteği duyurusu

İHA

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından yapılan duyuruda, işverenlere 2020 yılında da sigortalı başına 75 TL asgari ücret desteğinin verileceğini açıkladı.

KATSO’dan işverenlere asgari ücret desteği duyurusu

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından yapılan duyuruda, işverenlere 2020 yılında da sigortalı başına 75 TL asgari ücret desteğinin verileceğini açıkladı.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Asgari ücret desteğinin 2020 yılında da devam etmesi için 5510 sayılı Kanuna 26.03.2020 tarihinde geçici 80'nci madde eklenmiştir. Buna göre 2020 yılında sigortalı başına 75 TL asgari ücret desteği verilecek ve verilecek bu destek işverenin ödeyeceği sigorta priminden düşülecektir. Ancak bununla ilgili programsal düzenleme henüz yapılamamış olup işverenlerin 2020/Şubat ayı primlerini asgari ücret desteği olmadan 31 Mart 2020 (Buğün) saat: 23.59'a kadar ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde teşviklerden yararlanamayacaklardır. Ocak ve Şubat aylarında yararlanamadıkları birikmiş asgari ücret destek tutarları ise 2020/Mart ayı priminden topluca mahsup edilecek olup herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır. Teşviklerden yararlanabilmek için bugün saat: 23.59'a kadar mutlaka Şubat ayı priminizi ödeyiniz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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