Kaymakam Pişkin’den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Pişkin, kampanyaya 1 maaşını bağışladığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.