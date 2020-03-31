Kaymakam Pişkin’den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Pişkin, kampanyaya 1 maaşını bağışladığını açıkladı.
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