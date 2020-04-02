Kastamonu’da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu’da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı

İHA

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, sincap yavrularını buldu. Yavruları gözetim altına alan ekipler, ardından Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine sincap yavrularını teslim etti.

Kastamonu’da çalışan orman işçileri sincap yavrularına sahip çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, sincap yavrularını buldu. Yavruları gözetim altına alan ekipler, ardından Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine sincap yavrularını teslim etti.
Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçileri, işaretlenen bir ağacı kesti. Ağacın gövdesinde korkmuş bir şekilde 6 adet sincap yavrusu buldu. Orman işçilerinin fark ederek bulduğu sincap yavruları, ardından Kastamonu’dan çağrılan Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sincap yavrularını alan ekipler, ardından Kastamonu’ya geldi. Sincap yavrularının, Kastamonu’da Veteriner Hekim kontrolünde bakım süreleri tamamlandığında doğaya tekrar salınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güven Kepçe, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti
YEREL HABERLER Güven Kepçe, fabrikalarını korona virüse karşı ...
KYK yurtlarında karantinada kalan öğrencilerden memnuniyet açıklaması
YEREL HABERLER KYK yurtlarında karantinada kalan öğrencilerden ...
Daday’da kadın muhtar, maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Daday’da kadın muhtar, maske ve eldiven dağıttı
Başkan Vidinlioğlu, “Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin” Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Sosyal Market’ten ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, “Herkes kendi OHAL’ini ilan ...
Yol kontrolünde korona virüs şüphesi taşıyan bir kişi karantinaya alındı Kastamonu’da ‘korona virüs denetimi’ kuyruğu!
YEREL HABERLER Yol kontrolünde korona virüs şüphesi taşıyan bir kişi ...
(Görüntülü) Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde ...
Taşköprü’de Vefa Destek Grubu halkın ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Taşköprü’de Vefa Destek Grubu halkın ihtiyaçlarını ...
Daday’da İstanbul’dan gelen gurbetçiler kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Daday’da İstanbul’dan gelen gurbetçiler kontrol ...
Türk Kızılayı’ndan 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı
YEREL HABERLER Türk Kızılayı’ndan 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı
Daday’da hastane bahçesine acil triaj çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Daday’da hastane bahçesine acil triaj çadırı kuruldu
Kaymakam Pişkin’den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin’den Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
KATSO’dan işverenlere asgari ücret desteği duyurusu
YEREL HABERLER KATSO’dan işverenlere asgari ücret desteği duyurusu
Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X