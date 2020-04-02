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Güven Kepçe, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti

İHA

Yurtdışına ihracat yapan Güven Kepçe Makine A.Ş, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti.

Güven Kepçe, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti

Yurtdışına ihracat yapan Güven Kepçe Makine A.Ş, fabrikalarını korona virüse karşı dezenfekte etti.
Türkiye’de olmayan bir sektörü kendi tasarım ve girişimleriyle hareketlendiren ve 2001 yılından itibaren ihracata başlayan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında fabrikalarını dezenfekte etti.
26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili aynı zamanda Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Küresel piyasada faaliyet gösteren bir firma olarak epidemi ve pandemi riskleriyle ilgili tüm güvenlik ve iş planlamalarını salgının ilk gününden beri uygulamaya koyduğumuzu belirtmek isteriz. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm tedarikçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için elimizden geleni yaptığımızı belirtmek isteriz. Bu süreçte üretimlerimize, teslimatlarımıza ve servislerimize her zamanki gibi devam ediyoruz. Ülkemizin ve tüm Dünyanın bu süreci hızla atlatmasını temenni ederiz. Lütfen kurallara uyalım” dedi.
Demir, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında fabrikalarını da dezenfekte ederek tedbir aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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