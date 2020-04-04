Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Araç ilçesi Kamerördük Köyü yakınlarındaki arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2019 yılında 3'üncü derece sit alanı ilan edilen bölgedeki oda mezarını kazan 3 kişi, hakkında işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-04-04 05:06:10
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