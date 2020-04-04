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(ÖZEL) Evine gelen maaşını yaşlı vatandaş askere dua etti Kastamonu'da jandarma ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere verilen bin TL'nin dağıtımına başladı

İHA

Kastamonu'da ikamet den ve korona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Abdurrahman Ahmetoğlu, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine ellerini semaya açarak dua etti. Ayrıca jandarma ekipleri, ihtiyaç sahipleri için sağlanan bin TL'lik yardımların da dağıtımına başladı.

(ÖZEL) Evine gelen maaşını yaşlı vatandaş askere dua etti Kastamonu'da jandarma ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere verilen bin TL'nin dağıtımına başladı

Kastamonu’da ikamet den ve korona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Abdurrahman Ahmetoğlu, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine ellerini semaya açarak dua etti. Ayrıca jandarma ekipleri, ihtiyaç sahipleri için sağlanan bin TL'lik yardımların da dağıtımına başladı.
Kastamonu’da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesine çaba gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyorlar. Korona virüsle mücadele kapsamında ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için Kastamonu Valiliğine bağlı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan Kastamonu’nun merkeze bağlı Koru köyünde ikamet eden Abdurrahman Ahmetoğlu, maaşının çekilmesi istedi. Bunun üzerine Kastamonu’daki banka şubesinden Ahmetoğlu’nun emekli maaşını çeken Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, köye kadar giderek yaşlı şahsın maaşını evinde tutanak karşılığı teslim etti. Jandarmayı karşısında görerek maaşını teslim alan Abdurrahman Ahmetoğlu, memnuniyetini göstermek için ellerini açarak askerlere dua etti. Ekipler ayrıca, sosyal mesafeyi koruyarak salgının önlenmesi için imza attırdığı kalemi de Ahmetoğlu’na hediye ettiler.

“Şükür maaşımı aldım, Allah askerimize zeval vermesin”
Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren 85 yaşındaki Abdurrahman Ahmetoğlu, “Bu uygulamayı çok iyi karşıladım, hepsinden Allah razı olsun. Zaten gidemiyorum, birde yasak var dışarı çıkamıyorum. Yalnız kaldım evde. Jandarma, maaşınızı çekip getirmişler, Allah razı olsun onlardan. Bundan daha iyisi yok. Jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Uygulama çok doğru. Çok memnunum. Bundan daha iyisi can sağlığı. Allah askerimize zeval vermesin, Allah askerimize kötü günler göstermesin. Bugünlere şükür, maaşımı aldım, şükürler olsun, sizlerden de Allah razı olsun” diye dua etti.

“Az bir hasarla inşallah eski günlerimize geri döneceğiz”
Çalışmalar hakkında bilgi veren Merkez Koru Köyü Muhtarı Muammer Yapıcıoğlu ise “Bu süreçte biz muhtarlarda görevdeyiz, her daim hazırız. Bu konuda il dışından gelen vatandaşlarımızın bizlere bildirilmesi, il dışından gelenlerin 14 gün boyunca izole altında tutulması konusunda da hassasiyet göstermekteyiz. Köyde yaşamamıza rağmen evden çıkmaları, bağa bahçeye gitmemeleri konusunda da duyarlıyız ve insanlarımızda gitmiyor. Bu illetten inşallah ülkemiz olarak kurtulacağız. Bu uygulamada bu tür insanları, yaşlılarımızı gerçekten mağduriyetten kurtarma noktasında hasiyet gösterecek bir olay, devletimizin burada güçlü bir şekilde çalışmakta. Özellikle Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız, köy muhtarlarıyla iletişim içerisinde. 24 saat görevinin başında. Bu da bizi çok mutlu etmekte. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümet yetkililerimizin Sağlık Bakanımıza varana kadar gerçekten ülke olarak göstermiş oldukları hassas çalışmalarından dolayı da çok az bir hasarla bunu atlatarak inşallah eski günlerimize geri döneceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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