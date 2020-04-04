Taşköprü emniyetinden kumar oynatan kahvehaneye baskın Polisin kumar baskınında 28 yıl 113 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatan bir kıraathaneye baskın yaptı. Baskında sahte kimlik bulunduran ve 28 yıl 113 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek ilçe merkezinde bulunan bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, kumar oynayan 6 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına aykırılıktan 3 bin 150’şer TL ayrıca 3 kişiye kumar oynamaktan bin 225 TL para cezası uygulandı. Şahısların yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik bulundurduğu tespit edilen E.Ö’nün 11 ayrı suçtan arandığı, 28 yıl 113 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahıs adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca ekiplerce yapılan uygulamada yasaklamalara uymayan 65 yaş ve üstü 2 kişiye, 20 yaş altı 9 kişiye 392 şer TL para cezası, sosyal mesafe kuralını ikaz eden 3 şahsa da 3 bin 150 şer TL para cezası uyguladı. Kahvehane sahibi ile ilgili ise işlem başlatıldı.

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