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(ÖZEL) Kastamonu’da 22 bin dönüm alana sarımsak ekildi Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı

İHA

Dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Uluslararası Coğrafi İşaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alana ekilen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yeteri kadar tohum bulunamamasından dolayı 22 bin dönüm alana dikildi.

(ÖZEL) Kastamonu’da 22 bin dönüm alana sarımsak ekildi Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı

Dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Uluslararası Coğrafi İşaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alana ekilen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yeteri kadar tohum bulunamamasından dolayı 22 bin dönüm alana dikildi.
Çiftçisinin ‘beyaz altın’ olarak adlandırdığı ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Uluslararası Coğrafi İşaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı. Geçtiğimiz yıl dolu ve sel baskınları nedeniyle rekoltesi düşen Taşköprü sarımsağında bu yıl tohum sıkıntısı da yaşandı. Geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alanda dikilen Taşköprü sarımsağı, çiftçisinin tohum bulamamasından dolayı 22 bin dönüm alana dikilebildi.
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25’lik kısmının karşılandığı Taşköprü’de sarımsaklar toprakla buluştu. Geçtiğimiz yıl dolu ve sel baskınları nedeniyle rekoltesinde yüzde 40’a yakın düşüş yaşanan ve kilosu 80 liraya kadar yükselen Taşköprü sarımsağında bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle daha da büyük sıkıntı yaşanması bekleniyor. Dolu ve sel baskınları nedeniyle tohum bulmakta zorlanan sarımsak üreticileri, geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alana diktikleri Taşköprü sarımsağını bu yıl 22 bin dönüm alana dikebildi. 4 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan Taşköprü sarımsağı, korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl daha da değer kazanması ve yüksek fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

“Sarımsak dikerek evimize gelir de sağlamış oluyoruz”
Sarımsak dikiminde çalışan Saniye Aydın, “35 yıl oldu ben Taşköprü’ye gelin geleli İnebolu’dan. Sarımsak dikmek hoşuma gidiyor, severek yaptığım bir iş. Sarımsak bir antibiyotiktir. Makine ile dikimi yapıldığında istediği verimi alamıyorlar. Onun için elde dikmeyi tercih ediyorlar. Bize de gelir oluyor, evimize katkı olsun diye dikiyoruz” dedi.
Sarımsağın dikiminin soğuklara denk geldiğini söyleyen Aydın, “Hasadı da yazın sıcaklarına denk geliyor. Sarımsak dikerek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çocuklarımızın okullarının gelirini sağlıyoruz, evlenenlere katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

“Korona virüs salgını nedeniyle fiyatların yükselmesini bekliyoruz”
Taşköprü’de sarımsak üretimi yapan Şenol Durgut ise, “Taşköprü sarımsağı, Şubat ve Mart aylarında ekimi yapılarak Temmuz ayının ilk haftasında hasadına başlanılıyor. Temmuz ayından önce çıkan veya piyasaya sürülen Taşköprü sarımsağı değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın tüketicilerin bilinçli olmasını önemle arz ediyoruz. Bu sene 1015 dönüm arazide ekim yaptık. İnşallah 1520 ton civarında sarımsak alacağız. Bu yıl etrafımızdaki ülkelerde ve Çin’deki korona virüs salgını nedeniyle bu yıl fiyatların yine geçtiğimiz yıl gibi yüksek olmasını tahmin ediyoruz. İnşallah çalışanlarımızın, işçilerimizin ve üreticilerimizin yüzü gülecek” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl Taşköprü’de 35 bin ton civarında sarımsak rekoltesi bekliyoruz”
Türkiye’nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacının Taşköprü’den karşılandığını anlatan Durgut, “Sarımsak üretiminde yaklaşık 45 bin aile üretim yapmaktadır. Sarımsak üreticilerimiz, bu yıl yaklaşık 35 bin ton civarında rekolte bekleniyor, Taşköprü’de herhangi bir hava şartlarında olumsuzluk olmaması durumunda bu da çok güzel bir rakam oluyor. Elle dikmemizin amacı ise sarımsağın daha verimli olması, makine dikiminde seyrek ve dişlerin toprağa yan düşmesi nedeniyle, çillenme aşamasının da uzun sürmesi nedeniyle sarımsak elle dikildiği zaman, sarımsağın kök bölümü toprağa dik gelmesinden dolayı daha verimli oluyor. Bu yüzden de daha tez topraktan çıkmış oluyor. Ayrıca küflenme de olmuyor” dedi.
Öte yandan, Taşköprü sarımsağının hasadı, Temmuz ayının ilk haftası yapılacak.

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