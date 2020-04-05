Kastamonu'da 9 köy ve mahallede karantina sürüyor

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 9 köy ve mahallede önlemler sürüyor.

Kastamonu'da, Cuma günü koronavirüs tedbileri kapsamında, Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ve Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü, Azdavay ilçesine bağlı Sina köyü Pazaryeri Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyü Derecik Mahallesi, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü Diller Mahallesi, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü Göl Mahallesi ve merkeze bağlı Talipler ile Halifekuyucağı köyleri karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların kapatıldığı köy ve mahallerde jandarma önlem aldı.

4 köy ve 5 mahallede karantina uygulaması 3'üncü gününde devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-04-05 15:22:01



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