Gün Medya Grubundan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Gün Medya Grup (GMG) Onursal Başkanı iş adamı Cengiz Aygün, ortak bir karar alarak şirketlerinin karını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacaklarını söyledi.

Gün Medya Grup (GMG) Onursal Başkanı iş adamı Cengiz Aygün, İrfan Salcı’nın sunduğu ve internet üzerinden yayın yapan TV366’da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirlerinin konuşulduğu programda iş adamı Cengiz Aygün, Kastamonu’nun bu salgının sona ermesinin ardından gelecekte özellikle tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir avantaj sağlayabileceğini ifade etti

“Tüm karımızı bağışlayacağız”

Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası ile ilgili olarak da aile olarak ortak oldukları şirketlerde önemli bir karar aldıklarını ifade eden Cengiz Aygün, “Bu yıl şirketlerimizde elde ettiğimiz tüm kârımızı bu kampanyaya bağışlama kararı aldık. Ben tüm şirketlerin bu yönde bir adım atması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Yurduntepe Kayak Merkezi bölgesine bir otel yapılması noktasında aracı olabileceğini ve bu yönde çalışmalarının olduğunu da ifade eden Cengiz Aygün, aynı şekilde Kastamonu’nun doğa turizminin yapılabileceği Pınarbaşı bölgesinde de yine turizme yönelik yatırımlara aracı olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.