Çatalzeytin’de bir köy daha karantinaya alındı

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Yenibeyler Köyü Güneysökü Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadında pozitif vaka tespit edildi. Güneysökü Mahallesi dün akşam saat 23:00’te karantinaya alındı.

Pozitif vaka görülen hastanın İstanbul’dan geldiği mikrobun oğlundan geçtiği öğrenildi. Çatalzeytin’de Yenibeyler Köyü ile karantinaya alınan köy sayısı 5’e, pozitif vaka sayısı 7’ye yükseldi.

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