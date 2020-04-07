Devlet Su İşleri, Kastamonu’da 6 baraj ve 1 gölet yaptı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu’da 6 baraj ile 1 gölet yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

DSİ Genel Müdürlüğü, Kastamonu’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ, Kastamonu’da son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldi. Bu artış Kastamonu’da il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre de yansımış oldu.

Sulama projeleri, vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı da sağlamaya devam ediyor.



Kastamonu’ya 6 baraj ve 1 gölet kazandırıldı

Batı Karadeniz Bölgesinde kalan Kastamonu’da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda kente 6 baraj ve 1 gölet inşa edildi. Kastamonu’nun su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa eden DSİ Genel Müdürlüğü, şu an Kastamonu’da 6 baraj ile 4 göletin de yapım çalışmalarını devam ettiriyor.



Kastamonu’nun mümbit toprakları sulamaya açılıyor

Son 17 yılda tamamlanan 7 sulama tesisi ile 178 bin 840 dekar zirai araziyi sulamaya açan DSİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda Kastamonu topraklarını daha bereketli hale getirerek çiftçilere yıllık 204 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladı.



192 bin 310 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor

Kastamonu için sulamanın öneminin çok büyük olduğunu söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Kastamonu için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 192 bin 310 dekar araziyi sulayacak 10 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kastamonu zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Kastamonu ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 61 adet taşkın koruma tesisi ile 74 yerleşim yeri ve 2 bin 469 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.