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(ÖZEL) Telefon tamircisinden korona virüse karşı sıra dışı önlem Korona virüse karşı sıra dışı önlem aldı

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde telefon tamirciliği yapan Ramazan Işık, giderek artış gösteren korona virüse karşı sıra dışı bir önlem aldı. Işık, dükkanının her yerini poşetlerle kaplayarak korona virüse karşı tedbirini arttırdı.

(ÖZEL) Telefon tamircisinden korona virüse karşı sıra dışı önlem Korona virüse karşı sıra dışı önlem aldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde telefon tamirciliği yapan Ramazan Işık, giderek artış gösteren korona virüse karşı sıra dışı bir önlem aldı. Işık, dükkanının her yerini poşetlerle kaplayarak korona virüse karşı tedbirini arttırdı.
Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de giderek artış gösteren korona virüse karşı akılamaz önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kasamda Kastamonu’nun Cide ilçesinde telefon tamirciliği yapan Ramazan Işık, dükkanında sıra dışı önlem alarak hem kendisini hem de müşterilerini korona virüse karşı korumayı amaçlıyor. İstanbul’dan çok sayıda insanın Cide ilçesine gelmesinden sonra tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı Cide ilçesinde esnaflarda kendi düzeylerinde önlemlerini almaya devam ediyor. Hem kendini hem de müşterilerini korumak için Cide’de telefon tamirciliği yapan Ramazan Işık, dükkanını poşetlerle kapladı. Açtığı küçük gözden telefon ve para alışverişi yapan Ramazan Işık, ayrıca dükkanını sık sık dezenfekte ederek korona virüse karşı önlemini almış oldu.
Dükkana gelen müşterilerin bazıları, korona virüse karşı alınan önlemi yerinde bularak teşekkür ederken, bazı müşterilerde alay ederek gülmekten kendisini alamadı. Tüm bunlara rağmen Ramazan Işık, vatandaşları uyararak, herkesin kendisine göre önlemlerini alması gerektiğini savundu.

“Korona virüsten korunmak için böyle bir önlem aldık”
Cide’de telefon tamirciliğiyle uğraştığını söyleyen Ramazan Işık, “Telefon tamirciliği yaptığım için günde birçok insan dükkanımıza gelip gidiyor. Hem dükkanımıza gelen müşterilerimizin sağlıkları açısından hem de kendi sağlığımız açısından korona virüsü müşterilerimize bulaştırmamak için bu şekilde bir önlem aldık. Telefonlarımızı küçük bir gözden alıp teslim ediyoruz. Para alışverişimizi de bu küçük gözden yapıyoruz. Dükkanımıza gelen insanlarımızın bizlere herhangi bir solunum yoluyla veya diğer şekillerde geçmemesi için bu önlemlerimizi aldık. Biz, kendi sağlığımızı düşündüğümüz gibi aynı zamanda müşterilerimizin de sağlıklarını düşünüyoruz. Bu virüsü hep birlikte, sadece Cide olarak değil, tüm Türkiye olarak aşarız. Ayrıca bu virüsten korunabilmek amacıyla bu tür önlemlerimizi bütün esnaflarımızın alması gerekiyor. Bu virüsten başka kurtuluş şansımız yok. Hep birlikte hijyen kurallarına dikkat edeceğiz, ayrıca ellerimizde eldiven kullanacağız, maske ile de ağzımızı kapatacağız. Kapalı alanlarda 12 kişiden fazla durmamaya gayret edeceğiz. Sokakta yürürken devletimizin almış olduğu yürüme kurallarına riayet edeceğiz. Devletimizin almış olduğu seyahat kurallarına riayet edeceğiz. Bu şekilde İnşallah tüm Türkiye olarak bu virüsten kurtulacağız. Biz, Cide’ye bu virüsün bulaşmaması için elimizden gelen gayreti yapıyoruz, insanlarımızda bu virüsü kendilerine ve başkalarına bulaştırmamaları için gayret etsinler. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. İnşallah bu virüsü hep birlikte atlatacağız” dedi.

“Bazı müşterilerimiz olumlu karşılıyor baz müşterilerimizde gülüyor”
Dükkanda aldığı önlemlere karşı bazı müşterilerin olumlu karşıladığını bazı müşterilerinde kendilerine güldüğünü söyleyen Ramazan Işık, “Müşterilerimiz, aldığımız önlemleri olumlu karşılıyor ve olumlu tepkiler veriyor, güzel olmuş diyenler var. Bazı müşterilerimizde gülüp geçiyorlar. Geçtiğimiz gün kapının önünden bir bayan arkadaşımızı geçiyordu, dükkanın içerisine görünce şaşırdı ve ‘adam dükkanı ne hale getirmiş’ diyerek gülüp geçti. İstanbul’dan ilçemize gelen bir teyzemizde, ‘aferin oğlum, çok güzel önlem almışsın’ dedi. Müşterilerimizin kimisi gülüp geçiyor kimisi de olumlu karşılıyor. Ama burada gülünecek bir şey yok, lütfen dikkat edelim. Biz, bu önlemi sadece kendi sağlığımız için değil müşterilerimizin sağlığı içinde yaptık. Lütfen aldığımız önlemlere dikkat edelim” diye konuştu.

“Arkadaşımızın dükkanı hijyen kurallarına tam manasıyla uyumlu olmuş”
Müşterilerden Salih Çağlar, telefonunu tamir ettirmek için dükkana geldiğini belirterek, şöyle konuştu: “Dükkana geldim ve arkadaşa telefonumu bıraktım. Telefonun soket yerinde bir arıza vardı. Şarj yapmıyordu. Telefon dükkanı şu anda mükemmel, hijyen yönünden dört dörtlük olmuş. Bu dükkana güvenilir bir şekilde girip çıkabiliyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla Cide ilçemizde arkadaşımızın dükkanı hijyen kurallarına uyumlu olmuş. Eczanelere bakıyorum, camı açmışlar, oralarda hijyen bakımından güzel olmuş. Cide, korona virüse karşı önlemini almış durumda. Marketlerimizde önlemler alınmış, duyarlı arkadaşlarımızın hepsine bu yönden teşekkür ediyoruz. İnşallah bu virüsü Cide’ye almamaya gayret ediyoruz. Bilhassa yerlere tükürmüyoruz. Dışarıda kalanlar arkadaşlarımızın yanındayken öksürmeyip, hapşırmayıp, kendilerini korumalıdır. Bu hastalığına yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza bulaştırmamaya özen göstermeliyiz”

“Korona virüse karşı çok güzel tedbir almış”
Dükkanı çok beğendiğini belirten müşterilerden Ali Yıldırım, şunları kaydetti: “Telefoncu arkadaşımızın uyguladığı sistem çok güzel olmuş. Korona virüse karşı çok güzel tedbir almış. Bu şekilde önlem alan ilk arkadaşımız oluyor. Ondan sonra eczacılarımız bazı önlemler aldı. Bu olayların aslında marketlere de yansıması gerekiyor. Çünkü marketler herkesin birebir muhatap oldukları yerlerdir. Cide’de kaymakamımız çok güzel önlemler alıyor. Belediyemizin önlemleri oluyor. İnsanlarımızda korona virüse karşı duyarlı, tabii ki haliyle duyarsız olanlarımızda var ama onlarda inşallah kendilerine çeki düzen verir, evlerinden çıkmazlar”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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