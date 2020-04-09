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(Özel) Hem halka hizmet ediyorlar hem de suçlularla mücadele ediyorlar Korona virüsü fırsat bilerek köyü soyan hırsızlara jandarma geçit vermedi Kastamonu’da enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

İHA

Kastamonu'nun merkeze bağlı Koru köyünde korona virüs salgınını fırsat bilerek vatandaşın evden çıkmadığı bir dönemde hırsızlar, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldı. Hem korona virüs ile hem de suçlularla mücadele eden jandarma ekipleri, 5 günlük çalışmanın ardından hırsızları tespit ederek yakaladı.

(Özel) Hem halka hizmet ediyorlar hem de suçlularla mücadele ediyorlar Korona virüsü fırsat bilerek köyü soyan hırsızlara jandarma geçit vermedi Kastamonu’da enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

Kastamonu’nun merkeze bağlı Koru köyünde korona virüs salgınını fırsat bilerek vatandaşın evden çıkmadığı bir dönemde hırsızlar, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldı. Hem korona virüs ile hem de suçlularla mücadele eden jandarma ekipleri, 5 günlük çalışmanın ardından hırsızları tespit ederek yakaladı.
Korona virüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde hırsızlar, boş durmayarak köyün haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldı. Çin’dün tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs pandemisi nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin sokağı çıkmasının yasaklandığı bir dönemde hırsızlar, Kastamonu’nun merkeze bağlı Koru köyüne geldi. Dışarıda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, Koru köyünde haberleşme ve enerji nakil hattını talan ederek kabloları çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine köylüler, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu hırsızların kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler U.H, M.H. ve F.M, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelisi U.H, M.H. ve F.M, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

“Jandarmamız, hem suçlularla hem de korona virüs ile mücadele ediyor”
Suçluların tespit edilerek yakalanmasının ardından köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Koru Köyü Muhtarı Muammer Yapıcıoğlu, “Koru Köyü Sulama Kooperatifimiz ve sulama trafolarımız hırsızlar tarafından talan edildi. Yaklaşık 5 gün önce hırsızlık olayı gerçekleşti. Olayı, jandarma ekiplerine bildirmemiz sonucunda jandarma ve JASAT ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Biliyorsunuz Dünya üzerinde vuku bulan korona virüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde evden çıkma yasağının da uygulandığı bir dönemde ve evimize kapandığımız bu günleri fırsat bilen hırsızlar, bizleri mağdur etmiştir. 2013 yılından bugüne kadar köyümüzde 6 kez hırsızlık olayı gerçekleşti. Sulama kanallarımıza zarar vererek bizleri mağdur ediyorlar. Bizlerin huzursuzluğunu şu yoğun ortamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımız 5 günlük süreç içerisinde kıskıvrak hırsızları yakalayarak adalete teslim etti. Bu durumdan çok mutluyuz, gururluyuz, jandarma teşkilatına ve devletimize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Jandarmamızın kısa sürede suçluları yakalayıp adalete teslim etmesi bizleri gururlandırdı”
Jandarma ekiplerinin kısa bir sürede suçluları yakalayıp adalete teslim etmelerinden ötürü gururlandıklarını belirten Yapıcıoğlu, “Her geçen gün yaşadığımız şu vak'aların cereyan ettiği şu günlerde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir dönemde bu tür hırsızlık olaylarını yapan şahıslarında yakalanması ve cezaevlerine konulması ve devletimizin birimlerinin bir fiil görevlerinin başında olması bizlere gurur vermekte. Bundan dolayı İl Jandarma Komutanlığımıza, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle gecelerini gündüzlerine katarak hummalı bir şekilde çalışan JASAT ekiplerine teşekkür ediyoruz. Ülkemize biran evvel sağlıklı günler diliyoruz. Köyümüz yaşanan bu olaydan dolayı huzursuzdu. Köyümüzün 3540 bin lira kadar maddi zararı var. Zararımızın da bu zanlılar tarafından karşılanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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