Başkan Vidinlioğlu, “Şu ana kadar 20 bin maske dağıttık”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şu ana kadar 20 bin maske, bin adette eldiven dağıttıklarını belirterek, Kastamonu Belediyesinin Türkiye’de dezenfekten çalışmalarını başlatan ilk belediye olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya üzerinden katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Kastamonu Belediyesi’nin dezenfekte çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, dezenfekte çalışmaları kapsamında Kastamonu’da girilmedik mahalle ve sokağın kalmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 45 gün içerisinde bitirileceğini açıkladığı 1000 yataklı hastanelere de değinen Başkan Vidinlioğlu, 45 günde yeni bir hastane yapılabiliyorsa 15 günde Uğurlu gibi, Ballıdağ gibi fiziki alanları bulunan hastanelerinde açılabileceğini ve bunun içinde bir irade ortaya konulmasını arzuladığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarına her daim destek olunması gerektiğini ve Kastamonu’da sağlık çalışanlarının morallerinin çok iyi olmadığını da sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Vidinlioğlu, şu ana kadar merkezi hükümetten bir yardım almadıklarını ifade ederek, Kastamonu Belediyesi’nin Türkiye’de dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediye olduğunu hatırlattı.



“Dezenfekte çalışmalarına Türkiye’de ilk başlayan belediyeyiz”

Dünya’da korona virüs salgını başladığında, salgının ülkemizde ve Kastamonu’da da görülme ihtimali üzerine ekiplerle bir toplantı yaptıklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Bunun akabinde 26 Şubat’ta Şehirlerarası Otobüs Terminalimiz başta olmak üzere Özel Halk Otobüslerimiz, duraklar ve okullarımızda hızla dezenfekte çalışmasını başlattık. Türkiye’de dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyeyiz. Hekim olmam hasebiyle dünyadaki tablodan işin ciddiyetinin ne boyutta olduğunu anlamıştım. Bunun için çalışmalara erken başladık” diye konuştu.



“Mahalle ve sokaklarımızın temizliğinde 100 ton dezenfekteli su kullandık”

Mahalle ve sokakların dezenfekte ile temizliği için ilk etapta 1000 litre dezenfektan aldıklarını kaydeden Başkan Vidinlioğlu, “1 litre dezenfektanı 100 litre su ile karıştırarak temizliği yaptık. En güçlü dezenfektanı kullanıyoruz. Bu güne kadar 100 ton dezenfektanlı su ile Kastamonu’nun her mahallesini ve sokağını temizledik. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. Sosyal medya hesaplarımızı takip edenler bilir. Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmakta. Dezenfeksiyon tüm kurumların yapabileceği bir durum. Buna rağmen kurumlarımızın taleplerini geri çevirmedik. Tüm kurumlarımızın dezenfektelerini de biz yaptık. Karantina yurtlarından, Devlet Hastanesi’ne kadar Pazar yerlerinden parklara kadar dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık ve ikinci tura başladık” şeklinde konuştu.



“Şu ana kadar 20 bin maske dağıttık”

Şu ana kadar 20 bin maske dağıttıklarını anlatan Başkan Vidinlioğlu, şunları söyledi: “Korona virüs ile mücadelede bugüne kadar 20 bin maske, 10 bin koruyucu eldiven dağıttık. Merkez belediyesinin yetersiz olduğunu söyleyenler oldu. Merkez belediyesini doğru takip edenler iyi bilir bizleri, Büyük Şehir Belediyeleri takip ediyor.”



“Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olsun önerim, öneri olarak kaldı”

Kastamonu Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olmasını önerdiğini hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, “Ben hala aynı noktadayım. Bizim için virüsün yayılma süreci yeni başlıyor. Şu anda pik haftalarındayız. Eğer izolasyonu doğru sağlayamazsak pik haftalarının uzaması Mayıs ayına sarkması söz konusu. Bunun için evde kalmamız önemli. Poliklinik Hizmetleri’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde verilmesini önermem tamamen izolasyon açısından rahatlık sağlayacağı düşüncesinden kaynaklanıyor. Milletvekili Sayın Metin Çelik beyle konuyu görüştük. Kendisi gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Yine Sağlık İl Müdürümüz de gerekli tedbirlerin alındığını iletti. İnşallah iş benim dediğim noktaya gelmez. Bu öneri tedbiri en üst seviyeye çıkartmak adına yapıldı. Ancak yetkililer gerekli önlemleri aldıklarını ifade ettiler benim önerim de öneri olarak kaldı. İnşallah işler düşündüğüm kadar kötü olmaz ve ben yanılırım. Ancak ben hala Devlet Hastanesi’nin Pandemi Hastanesi olması gerektiğini ve bu tedbiri almamız gerektiğini düşünenlerdenim. Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı’nda ve Sancaktepe’de iki ayrı hastanenin kurulacağını açıkladı. Herkes sıfırdan hastane kuruyorken biz elimizde olan hastanede henüz ayrımı yapmadık! Ben olayın ciddi olduğu için öneriyi sundum. Bu konuda ön alması gerekenler Sağlık Müdürlüğümüz, Başhekimliğimiz ve Halk Sağlığı birimimiz” diye konuştu.



“5 arkadaşımı Uğurlu Hastanesi’nin açılması adına Kastamonu’ya getirdim”

5 arkadaşını Uğurlu Hastanesinin açılması adına Kastamonu’ya getirdiğini anlatan Vidinlioğlu, “Ben hukukçu değilim. İşin hukuki boyutunu muhataplar söyler. Oradaki problemin şu olduğunu biliyorum. Konu iflas masasında olduğunu, iflas masasıyla binayı yapan müteahhit arasında bir mahkeme süreci var. Müteahhit ile de Uğurlu Hastanesi eski sahibi arasında yine bir hukuki problemin olduğunu biliyorum. Davalar sonuçlanmış değil. Uğurlu Hastanesi’nin açılması adına beş arkadaşımı Kastamonu’ya getirdim. Hastane binasını gezdiler, gördüler. Yaşanabilecek problemleri göz önüne aldıklarında bu işe yaklaşmadılar. Ama olağanüstü durum ifadesini sıklıkla kullanıyorum. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar gerekir. Olurda üç gün sonra buraya ihtiyacımız olabilir. Bir diğer konuda burayı şehrimize kazandırabilir miyiz. Yine Ballıdağ Hastanesi de aynı şekilde. Eski Milletvekilimiz Fethi Acar beni arayarak buranın 2009 yılında güçlendirme yapıldığını belirtti. Bu pandeminin ne kadar süreceği şuan itibariyle belli değil. Benim derdim, bu binaların Kastamonu’ya hizmet edebilmesi. Eski Milletvekilimiz Sayın Haluk Yıldız Bey benim eniştem. Sağlık Bakanlığı’nda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. Ondan ötürü de Ballıdağ Hastanesi’nin durumunu iyi biliyorum. Pandeminin süresini bilemem. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Atatürk Havalimanı’na ve Sancaktepe’ye 45 günde hastane yapılması gündemde. Bunlar gündemdeyken bizim hazır binalarımızı şehrimize kazandırmak adına tüm söylemlerim. Hem Uğurlu hem Ballıdağ için Sağlık Bakanımızdan ilimiz Milletvekilleri randevu alırlar ise Kastamonu Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı iletirim. Ortağı benim 35 yıllık arkadaşım. Bu konuda gerekli baskıyı oluşturabilirim. Bu konuda bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için dile getiriyorum” dedi.



“Sevdikleriniz için evde kalın”

Kastamonu Devlet Hastanesinde iki bebeğin korona virüs testinin pozitif çıktığına dikkati çeken Başkan Vidinlioğlu, “Bu virüs yaşlı, genç, bebek ayırmıyor. Evet, gençler bize bir şey yapmıyor diyebiliyor. Ancak onlarda taşıyıcı olabiliyor. Sevdiklerine bulaştırıp onların hayatlarını kaybetmelerine neden olabiliyorlar. Daha dikkatli olmalıyız. Hassas olmalıyız ve sevdiklerimiz için evde kalmalıyız. Şehrimize çok ciddi seviyede gurbetçi hemşehrimiz geldi. Galiba şuan sayım yapılsa büyükşehir olabiliriz. Bu durumun bu seviyeye gelmesinden önce 65 yaşın kısıtlanması, iller arası ulaşımın kısıtlanması, ilçe ve köylerin ulaşımlarını kısıtlanması yönünde İl Hıfzıssıhha Kurulu’na öneride bulunmuştum. Devletimiz bir hafta aralarla bu kısıtlamaları getirdi. Şuan Kastamonu’da daha dikkatli olmalıyız. Ben herkese tekrar tekrar sesleniyorum. Lütfen evde kalın” diye konşutu.



“Sağlık çalışanlarımızın moralini yüksek tutmalıyız”

“Sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız” diyen Belediye Başkanı Vidinlioğlu, “Onların şu anda moralleri çok iyi değil. Sağlık çalışanlarımızın her daim yanında olmalıyız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bugün sınıf arkadaşlarımdan 10 kişi korona virüs tedavisi görüyor. Olay katlanarak gidebilir. Bundan dolayı kendi önlemlerimizi en üst seviyede almalıyız. Sağlık personelimizin hastaneye giriş prosedüründe sıkıntıları varmış. Yine hastane nöbet sisteminde bir sıkıntıları olduğunu dile getirdiler. Malzemede eksiklik olduğunu ifade ettiler. Mesela günlük bir tane maske veriliyormuş. O maskelerinde fazla bir koruyuculuğu yok. Temizlik personelinin de malzemede eksikliği olduğunu ifade edildi. Ben bunu iletmiş oluyum. Bunu şikayet anlamında söyleyen olmadı dinleyen arkadaşlara ulaştırmak adına söylüyorum. Yine ilçe giriş çıkışlarında bazı sıkıntı olduğu bana ulaştı bende bunu bilgi olarak sunuyum istedim” şeklinde konuştu.



“Pazar alanlarında giriş çıkışları kontrol altında tutuyoruz”

Pazar yerlerinde giriş çıkışları kontrol altında tuttuklarını söyleyen Vidinlioğlu, “Ancak buna rağmen yer yer yoğunluklar yaşanabiliyor. Yine pazaryerlerimizde maske ve eldiven dağıtımı yapıyoruz. Giriş çıkışlarda dezenfektanlar koyduk. Bazı vatandaşlarımız pazaryerlerinde dağıttığımız maske ve eldivenleri yerlere atmış. Bu doğru bir durum değil. Lütfen daha dikkatli olalım. Burada olağanüstü bir durum yaşıyoruz ve herkesin toplum sağlığını düşünmesi ona göre hareket etmesi gerekiyor” dedi.



“Bu süreçte uyku düzenim kalmadı”

Kastamonu Belediyesi olarak vakalar görülmeden önce dezenfekte çalışmalarına başladıklarını dikkati çeken Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Ekiplerimiz 26 Şubat itibariyle 24 saat boyunca dezenfekte çalışması yapıyor. Tabi ekiplerimizin yanında olmamız gerekiyor. Gece geç saatlere kadar sosyal medyadan gelen yardım taleplerini de yine bizzat kontrol ediyorum. Bu süreçte uyku düzenim kalmadı. Ancak sağlığım gayet yerinde ve ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. 28 Şubat itibariyle 153 Alo Hilal Masa Hattımızdan gelen talepleri değerlendirmeye başladık. Bugüne kadar yaklaşık 1000 kişiye yardım yaptık. İşsiz kalan 100 kişiye erzak desteği sağladık. Yine Sosyal Market aracılığıyla 250 ihtiyaç sahibine ulaştık. Yaşlı Bakım Hizmetlerimiz her gün 50 ihtiyaç sahibi yaşlımıza yemeklerini getiriyor. 80 yaşlımızın ise temizlik, sağlık hizmeti ve kişisel bakımları yine ekiplerimizce yapılıyor.”



“Sağlıktan tasarruf olmaz”

Kastamonu Belediyesinin şu ana kadar merkezi hükümetten hiçbir destek almadığını söyleyen Vidinlioğlu, “Bizler, sağlıkta tasarruf olmaz anlayışını taşıyoruz. Her ne yaptıysak vatandaşlarımız için yaptık. Merkezi hükümetten şu ana kadar destek almadık. Bütçemizi zorlasak ta konu sağlık olunca elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz. Gönül istiyor ki dünya kadar iş adamımız var. Herkes çorbada benimde bir tuzum olsun desin isteriz. Böyle olduğunda süreci daha iyi yönetiriz. Esnafımızı da desteklemek istiyoruz. Biz Kastamonu olarak birbirimize destek olursak sıkıntıları hep birlikte aşarız” dedi.



“İnebolu Belediyesinin almadığı cenazeye biz sahip çıktık”

AK Parti tarafından Kastamonu Belediyesinin ilçe belediyelerine nazaran ara sokaklarda eksik kaldığını, temizlik ve cenaze işlerinde de sıkıntı yaşandığını telaffuz edildiğini hatırlatan Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Benim burada üzüldüğüm nokta AK Partili Belediyeler olarak cümlesi. İçinde bulunduğumuz bu süreçte AK Partili Belediyeydi, MHP’li Belediyeydi, CHP’li belediyeydi demek yanlış. Bu sağlık sorunu. Kastamonu ilinde yaşayan insanların ben Belediye Başkanıyım. Bunun AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi yok. Ben herkese hizmet götürmekle yükümlüyüm. Bu durumda particilik yapılmasını doğru bulmuyorum. AK Parti ile ittifak var. Ucunda da biz varız. Biz kendi imkanlarımızla hizmetlerimizi veriyoruz. Cenaze hizmetleriyle ilgili bir tane bayan gassalımız var. Onun da kronik rahatsızlığı var. Bir tanede erkek gassalımız var. Daha önce TYP’den çalışan gassalımız vardı. Konudan Sayın Valimizin ve Müftümüzün de bilgisi vardı. Biz yardım talep ettik. Fakat çok fazla bir netice alamadık. Bu işi kendimiz çözdük. Kastamonu Belediyesi’ne bu süreçte bırakın AK Parti’nin hiçbir kurumun diyecek bir lafı olamaz. Biz tüm kurumların yanında olduk. Hepsinin hizmetinde olduk. Eksik kaldığımız hususlarda bir çağrıda bulundum. Ülkü Ocaklarımız hemen devreye girdi. Ülkü Ocaklarımız caddelerde hizmet veriyor. Böyle hassas bir dönemde AK Gençliği de bekliyorum, CHP’li Gençleri de bekliyorum. Hepsine gelsinler teşekkür ederim. Bir yıllık süre zarfında hiç partizanlık yapmadım. Ben işin kamu tarafındayım. Elbette gönül verdiğim partim var. Herkese hizmet götürme gayretinde oldum. Cenaze hizmetleriyle ilgili iki gün önce İnebolu Belediyesi’nin almadığı bir hemşehrimizi biz aldık İnebolu’ya götürdük. Cenaze bizim büyüğümüz. Ortada mı bırakacaktık. Ama İnebolu Belediyemiz almadı. Biz üzerimize düşeni yaptık. Dile bile getirmedik. Biz gassal noktasındaki eksikliği gidermek Müftülüğümüz ile giderelim istedik olmadı. Kendimiz çözdük” şeklinde konuştu. Sokak aralarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının yetersizliği söylenmiş. Sayın İl Başkanına bu bilgiyi kim veriyor bilmiyorum. Bizim girmediğimiz sokak kalmadı. Bunun aksini kimse iddia edemez. Bu iddiayı aynen iade ediyorum. Biz ilk gün itibariyle caddede ve sokakta vardık. Belediye haricinde ve sağlıkçılar haricinde cansiperane çalışan bir başka kurum yok. Böyle bir hassa dönemde ben sen niye sahada yoksun diye kimseyi eleştirmem. Herkes kendi vicdanının sesini dinlemeli ve o denli sahada olmalı diye düşünüyorum. Bu süreci birlikte aşacağız. Biz bu denli hassas davranıp cansiperane çalışırken bu söylemleri hak etmiyoruz.”

