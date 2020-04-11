AFAD ekipleri yanan evin enkazında cenaze aradı Yangında öldüğü iddia edilen şahsa ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AFAD ekipleri yanan evin enkazında cenaze aradı Yangında öldüğü iddia edilen şahsa ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu

İHA

– Kastamonu'nun Araç ilçesinde önceki gün yanan evde öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesinin bulunması için AFAD ekipleri kum eleği ile arama yaptı. Yapılan arama bulunan kemik parçaları, incelenmek üzere Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

AFAD ekipleri yanan evin enkazında cenaze aradı Yangında öldüğü iddia edilen şahsa ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu

– Kastamonu’nun Araç ilçesinde önceki gün yanan evde öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesinin bulunması için AFAD ekipleri kum eleği ile arama yaptı. Yapılan arama bulunan kemik parçaları, incelenmek üzere Adi Tıp Kurumuna gönderildi.
Aşağı Ilıpınar köyünde önceki gün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çıkan yangında 3 katlı 1 ev tamamen yanmıştı. 3 büyükbaş hayvanında telef olduğu yangında evde ikamet eden 88 yaşındaki Faik Sanık'ın da öldüğü iddia edilmişti.
Bunun üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ve Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte 88 yaşındaki Faik Sandık’ın enkaz altındaki cenazesine ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yanan evin enkazı, kum eleğinden tek tek geçirilerek Faik Sandık’a ait cenaze arandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Faik Sandık’a ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastlandı. Kemik parçalarının kime ait olduğu ve kesin ölüm sebebinin bilinebilmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tepedelik köyünde yangın paniği
YEREL HABERLER Tepedelik köyünde yangın paniği
Tosya’nın tatil günü resmen değişti
YEREL HABERLER Tosya’nın tatil günü resmen değişti
Tosya’da Polis Haftasına buruk kutlama
YEREL HABERLER Tosya’da Polis Haftasına buruk kutlama
Tosya’da 2 köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tosya’da 2 köy daha karantinaya alındı
Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını unutmadı
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını ...
Kastamonu’da Talipler köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Talipler köyü karantinaya alındı
Yangında öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesine ulaşılamadı
YEREL HABERLER Yangında öldüğü iddia edilen yaşlı adamın cenazesine ...
Kastamonu’da çıkan yangında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Kastamonu’da çıkan yangında 1 kişi öldü
(Özel) Evde tek başına kalınca morali bozulan amcaya Kaymakamlık sohbete gitti ‘Yalnızım’ diye mesaj atan amcaya, Kaymakamlık sohbete gitti
YEREL HABERLER (Özel) Evde tek başına kalınca morali bozulan amcaya ...
Köy muhtarı, 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarına destek oluyor
YEREL HABERLER Köy muhtarı, 65 yaş üstü vatandaşların gıda ...
Taşköprü Belediyesi, kurumlara 6 bin adet maske hediye etti
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi, kurumlara 6 bin adet maske ...
Başkan Vidinlioğlu, “Şu ana kadar 20 bin maske dağıttık”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, “Şu ana kadar 20 bin maske ...
Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı
Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi
Karantina yaşlı kadının bağışını durduramadı Jandarma aracılığıyla ''Biz bize yeteriz Türkiyem'' kampanyasına bağış yaptı
YEREL HABERLER Karantina yaşlı kadının bağışını durduramadı Jandarma ...
(Özel) Hem halka hizmet ediyorlar hem de suçlularla mücadele ediyorlar Korona virüsü fırsat bilerek köyü soyan hırsızlara jandarma geçit vermedi Kastamonu’da enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER (Özel) Hem halka hizmet ediyorlar hem de suçlularla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X