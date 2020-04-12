Kastamonu’da Halil İbrahim Sofrası bu yıl kurulmayacak

Kastamonu Belediyesi, her yıl Ramazan ayında kurduğu Halil İbrahim Sofraları’nın bu yıl yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kurulmayacağını duyurdu.

Kastamonu Belediyesi, hayırseverlerin destekleriyle Ramazan ayı boyunca Kastamonu Belediyesi hizmet binası yanında ve Kuzeykent Kapalı Pazar alanında hazırlanan iftar sofralarının yerini bu yıl yardım kolileri alacağını açıkladı. Blediyeden yapılan duyuruda ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri hazırlanacağını ve ihtiyaç sahiplerinin mağdur edilmeyeceği bildirildi. Ramazan kolilerine katkı yapmak isteyen hayırseverlere de çağrıda bulunulan açıklamada, “Covid19 salgınıyla mücadele edilen bu süreçte her zamankinden daha fazla ihtiyaç sahibimiz siz değerli hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyor. Kastamonu, Kastamonu’ya yeter diyoruz ve Ramazan ayı boyunca aşın kaynamadığı ev olmaması adına Ramazan kolisi kampanyamızı başlatıyoruz. İftar çadırlarımızı kuramayacak olsak da gönül birlikteliğimizi hiçbir salgın engelleyemeyecektir. Kastamonu Belediyesi ve aziz hemşehrilerimiz dün olduğu gibi bugünde ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize gereken desteği sağlayacaktır” denildi.

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