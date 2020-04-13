(Özel) Kastamonu’da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: “Pirinç pazarımızda yeterli pirinç stokumuz vardır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Kastamonu’da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: “Pirinç pazarımızda yeterli pirinç stokumuz vardır”

İHA

– Kastamonu'un Tosya ilçesinde çiftçiler, bu yıl 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıklarına başladı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu'da pirinç pazarında yeterli stoklarının olduğunu, kuru gıda ve bakliyat stoklarında da herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyledi.

(Özel) Kastamonu’da 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıkları başladı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: “Pirinç pazarımızda yeterli pirinç stokumuz vardır”

– Kastamonu'un Tosya ilçesinde çiftçiler, bu yıl 9 bin dekar arazide pirinç ekim hazırlıklarına başladı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu’da pirinç pazarında yeterli stoklarının olduğunu, kuru gıda ve bakliyat stoklarında da herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyledi.
Kastamonu’nun Coğrafi İşaretli Ürünleri arasında yer alan Tosya Sarıkılçık pirincinin ekim hazırlıkları başladı. Lezzeti dünyaca bilinen Tosya pirinci, bu yıl Kastamonu’da 9 bin dekarlık alanda ekilecek. Tosya’da alınan korona virüs tedbirleri kapsamında çiftçiler, kaymakamlık tarafından salgın hastalığa karşı bilgilendirilerek çalışma koşulları anlatıldı. Tosya Kaymakamlığına ait iş makineleriyle yapılan sulama kanallarının bakım ve onarım çalışmalarını ise Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yerinde inceledi. Kaymakam Pişkin, ekim hazırlıklarına başlayan çiftçileri ziyaret ederek, istek ve taleplerini de dinledi.
Tosya pirincinin ekim hazırlıklarının başladığını söyleyen Kaymakam Pişkin, “Tosya, çeltik üretim konusunda potansiyeli yüksek ilçelerimizden bir tanesi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayı itibarıyla yeni sezonun ekim hazırlıklarına başladık. Öncelikle kanalların temizliğini yapıyoruz. Sulama kanalları toprak olduğu için içinde biriken balçığın Kaymakamlığımızın iş makineleriyle ve çeltik komisyonunda biriken beyanname ücretleriyle mazot giderleri ve diğer giderleri karşılamak suretiyle yerine getiriliyor. Böylece çiftçilerden topladığımız beyanname ücretlerini de yine çiftçilerimizin lehine kullanmanın bir yolunu bulmuş olduk. Diğer taraftan Ilgaz Dağı'nın soğuk ve serin sularının Devrez Vadisi'ndeki verimli ovalarla birleşip dünyanın en lezzetli pirinçlerinden bir tanesinin, Tosya Sarıkılçık pirincinin üretiminin yapıldığı bu topraklarda çiftçilerimiz, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi üretim hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar” dedi.

“Kuru gıda ve bakliyat stoklarımızda sıkıntı yok”
Kuru gıda ve bakliyat stoklarında herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyleyen Kaymakam Pişkin, üretimin de geçen yılın altına düşmeyeceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Geçen yıl toplam 9 bin 100 dekar alanda 6 bin 500 ton çeltik elde ettik. Bu senede onun altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Halihazırda özellikle kamuoyunda virüs salgınından dolayı kuru gıda ve bakliyat yönündeki stokların azaldığıyla ilgili haberlerin en azından Tosya özelinde gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda Tosya pirinç pazarında bütün esnafımızda çok daha yeterince pirinç var. Hatta yeni sezon ürünlerin gelmesinden itibaren dahi yeterli miktarda pirinç stokumuz var. Üstelikte fiyatlar geçen yıla göre hiç oynamadı. Enflasyon oranında birkaç kuruş oynamış olabilir. Onun dışında fiyatlarda da bir oynama yok. Bu konuda hem üreticilerimiz, hem de vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Tosya çeltik üretimi konusunda potansiyelini koruyarak belki üzerine daha fazlasını ekleyerek üretime devam ediyor” diye konuştu.

“Korona virüs salgınına karşı çiftçiler bilgilendiriliyor”
Kaymakam Pişkin, halkın sağlığını korumak ve çeltik alanlarında ekim yapılabilmesi için çiftçilerin korona virüse karşı bilgilendirildiğini ifade ederek, “Korona virüs salgınına karşı çiftçilerimizin ve üreticilerimizin özellikle Tarım İlçe Müdürlüğü çalışanlarımız vasıtasıyla ve Kaymakamlığımızın diğer birimleri aracılığıyla bilgilendirilmesine devam ediyoruz. Burada tabii ki üretim sürecinin sekteye uğramaması üretim potansiyelinin atıl bırakılmaması adına her türlü tedbiri alıyoruz. Öncelikli insan hayatının korunması, ondan sonraki önceliğimiz de tarımsal faaliyetlerin ve üretim faaliyetlerinin sekteye uğramadan devam ettirilmesi. Biz bu amaçla her türlü sağlık tedbirini salgın hastalığa karşı gerekli bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi çiftçilerimize yapıyor ve onlara üretim süreçlerinde gereken kolaylığı da sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çeltik ekimlerinde sorun yok”
Çeltik ekimlerinde hiçbir sorun olmadığını söyleyen çeltik üreticisi İsa Özdemir, “Şimdi bu sene çeltik ekimlerinde hiçbir sorun yok Allah’ın izniyle tarımda. 1520 gün sonra ekimler başlayacak inşallah. Stoklarda da herhangi bir sıkıntı yok Allah’ın izniyle. Yani yeterli derecede kuru bakliyat ihtiyacımızı karşılıyoruz Allah’ın izniyle. Stoklarda bir sıkıntı yok şimdilik. İnşallah verimlerde de bolluk, bereket bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da karantina süreleri dolan vatandaşlar ...
Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak
YEREL HABERLER Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz ...
Kastamonu’da Halil İbrahim Sofrası bu yıl kurulmayacak
YEREL HABERLER Kastamonu’da Halil İbrahim Sofrası bu yıl ...
Daday'da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı
YEREL HABERLER Daday'da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara ...
(Özel) 550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü Cide’den geri çevrildi
YEREL HABERLER (Özel) 550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü ...
Kastamonu Belediyesi ücretsiz maske ve eldiven dağıtıyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi ücretsiz maske ve eldiven ...
Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı
AFAD ekipleri yanan evin enkazında cenaze aradı Yangında öldüğü iddia edilen şahsa ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu
YEREL HABERLER AFAD ekipleri yanan evin enkazında cenaze ...
Tepedelik köyünde yangın paniği
YEREL HABERLER Tepedelik köyünde yangın paniği
Tosya’nın tatil günü resmen değişti
YEREL HABERLER Tosya’nın tatil günü resmen değişti
Tosya’da Polis Haftasına buruk kutlama
YEREL HABERLER Tosya’da Polis Haftasına buruk kutlama
Tosya’da 2 köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tosya’da 2 köy daha karantinaya alındı
Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını unutmadı
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi, vatandaşları ve kiracılarını ...
Kastamonu’da Talipler köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Talipler köyü karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X