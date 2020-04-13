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Türk Kızılayı’ndan, karantinadayken yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere teşekkür

İHA

Kastamonu'da 14 günlük karantina altındayken Türk Kızılayı'na ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Türk Kızılayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

Türk Kızılayı’ndan, karantinadayken yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere teşekkür

Kastamonu’da 14 günlük karantina altındayken Türk Kızılayı’na ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Türk Kızılayı plaket takdim ederek teşekkür etti.
ABD’den 28 Mart’ta uçakla Türkiye'ye getirilenler, yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurtta karantinada bulunduğu dönemde yaşadığı zorluklar üzerine hayırsever işadamı Akif Bilgehan Parlak, kendilerinin yemek ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi yardımında bulundu. Bunun üzerine Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, işadamı Akif Bilgehan Parlak'ı karantina süresini tamamlayıp kaldığı yurttan çıkarken ziyaret ederek yaptığı bağıştan ötürü teşekkür belgesi verdi.
Karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını söyleyen işadamı Akif Bilgehan Parlak, “Bugün karantinamız sona erdi ve çıkıyoruz. Bu zor günlerde hepimizin yanında olan devletimiz ve Türk Kızılaya bir kez daha emekleri, destekleri ve gösterdikleri çaba için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu günleri bir daha yaşamayız. Daha sağlıklı günlerde hep beraber olmayı temenni ediyorum” dedi.
Türk Kızılayının önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Parlak, "Buraya geldiğimiz birkaç gün içerisinde alışmak, ortamda olmak kolay değil. Ondan sonra gördük ki bize destek olmaya çalışan Kızılay'ın emekleri var. Biz mecburi buradayız ama bunun yanında sıcak yemeğe ihtiyacı olan insanlar var. Onlar için ne yapabiliriz diye düşündüm. Gönül isterdi ki daha fazla yardımda bulunayım ama elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştım” diye konuştu.
Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ise, işadamı Parlak'ın çok anlamlı bir yardıma imza attığını belirterek, şunları kaydetti:
“Kastamonu yurdunda kalan misafir arkadaşlarımızdan bugün memleketine uğurladığımız Akif Bey ile daha önce telefonda tanışmıştık. Kendisi bize Kızılay'a yardımda bulunmak istediğini söylemişti ve 100 koli gıda yardımında bulunmuştu. Bugün kendisiyle yüz yüze tanıştık. Çok güzel bir örnek oldu. Bu yüzden küçük bir hediye takdim edip teşekkür beratı verdik.”
Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da hazır bulundu. Asrak, yardımdan ötürü Parlak’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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