Başkan Vidinlioğlu, Belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galiep Vidinlioğlu; “Mahalle ve sokaklarımız ikinci defa dezenfekte ediliyor”

Korona virüs salgını dolayısıyla hummalı bir çalışma içerisinde olan Kastamonu Belediyesi, misyon görevlerini de sürdürmeye devam ediyor.

Tüm ekipleriyle sahada olan Kastamonu Belediyesi’nde devam eden çalışmalar, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından incelendi.

Başkan Vidinlioğlu, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Esentepe, Şahin Tepesi ve Tosya Yolu civarındaki konutların içme suyu basınçlarının maksimum seviyeye taşınması için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilave besleyici şebekelerin yapım çalışmalarını inceledi.

Saraçlar Mahallesi Olukbaşı Mevkisinde gerçekleştirilen dere yatağını genişletme ve temizleme çalışmalarında incelemelerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanı’ndaki çevre düzenleme çalışmalarını ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kanalizasyon deplase hattı döşeme çalışmasıyla ilgili de birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Korona virüs ile mücadelede hummalı bir çalışmamız var. Mahallerimiz ve sokaklarımızda ikinci tur dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte ilimizin ihtiyaçlarını ve projelerimizi de sürdürmek zorundayız. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizde sahada olan tüm ekiplerimizin yanında oluyor ve çalışmalarımızı inceliyoruz. Çalışanlarımız özveriyle görevlerini sürdürüyor. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için bizler sahadayız. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın bu süreçte evde kalması” diye konuştu.

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