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Taşköprü Belediyesi’nden 1500 aileye gıda kolisi yardımı

İHA

Taşköprü Belediyesi’nden 1500 aileye gıda kolisi yardımı

Taşköprü Belediyesi, önümüzdeki hafta idrak etmeye başlanılacak olan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi yardımına başladı.
Hayırsever vatandaşların ve işadamlarının da destek sağladığı uygulamada ilk yardımı Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, vatandaşlara kendisi dağıttı.
Amaçlarının birlik beraberlik duygularının güçlenmesine vesile olacak olan Ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunarak, ailelerin yüzlerindeki tebessüme, evlerindeki huzura vesile olmak olduğuna dikkat çeken Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu yıl ayrıca ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine de olsa işlerinden ayrılmak zorunda kalan hemşerilerimize de bu manada destek olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.
“İftar çadırı kurulmayacak, yemekler evlere dağıtılacak”
Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak açtıkları iftar çadırını da bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kurmayacaklarını belirten Başkan Çatal, bunun yerine her akşam iftar öncesi Aşevi’nde hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılacak iftar yemeklerinin 300 kişinin evlerine getirilmek suretiyle dağıtılacağını kaydederek hayırsever Taşköprü halkının buraya da katkı sağlayacağına emin olduğunu söyledi.
Ramazan ayının birlik beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Çatal, bundan önce olduğu gibi Ramazan ayında da her zaman vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini ve ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ anlayışını Millet olarak her zaman taşıdıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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