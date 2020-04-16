Evden çıkamayan çocuk kaymakamdan kitap istedi

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde evden çıkamayan çocuğa Kaymakamlık tarafından kitap gönderildi.

Tosya İlçesinde ikamet eden 9. sınıf öğrencisi Lokman Hekim Hatırlı, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokağa çıkamadığı için çözümü kitapları çok sevdiği ile bilinen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’den yardım istemekte buldu. Hatırlı, annesinin aracılığı ile sosyal medya üzerinden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’den kitap istedi. Kitapları hazırlayan Kaymakam Pişkin, Vefa Destek Grubunda görevli olan öğretmenler aracılığı ile eve göndererek Hatırlı'ya teslim edildi.

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