Sokağa çıkamayan dede ve torunları, ahırda salıncak binerek vakit geçiriyor

Kastamonu’da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan dede ve ikiz olan torunları, ahırda hayvanları besledikten sonra kurdukları salıncakla, sallanarak vakit geçiriyor.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 72 yaşındaki Yusuf Köycü ile 5 yaşındaki ikiz torunları Gamze ve Yusuf Ali Köycü, evde canları sıkıldıkça ahıra kurdukları salıncağa binerek vakit geçirmeye çalışıyor. Dışarı çıkamadıkları için evde canları sıkılan Yusuf Köycü ve torunları Gamze Yusuf Ali, vakit geçirebilmek için sık sık ahıra gidiyor. Ahırda ilk olarak hayvanları besleyen Yusuf Köycü ve torunları Gamze Yusuf Ali, ayrıca ahırı da süpürerek temizliyorlar. Ahırda bulunan buzağıları da beslemeyi ihmal etmeyen Yusuf Köycü ve torunları Gamze Yusuf Ali, biberona koydukları süt ile buzağıları besliyor. Bunların dışında kendilerine eğlenceli bir de oyun bulan dede ve torunları, ahıra salıncak kurdu. İlk önce salıncağa torunlarını bindiren Dede Yusuf Köycü, torunlarını salladıktan sonra bu sefer kendisi biniyor. İkiz torunları da bu sefer dedelerini salıncakta sallayarak can sıkıntılarını eğlenceli bir oyuna çeviriyorlar.



“Sokağa çıkamadığımız için evde canımız sıkılıyor, bizde ahırda eğleniyoruz”

Korona virüs salgınından sonra köyünden herhangi bir yere çıkmadığını ve bir yere gitmediğini söyleyen Yusuf Köycü, “Canım sıkıldıkça ahıra gidiyorum. Ondan sonra torunlarda gelince salıncağa biniyoruz. Hayvanların yemlerini suyunu veriyoruz. Bu şeklide vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çarşıya gidemiyoruz, kapının önlerinde can sıkıntısından ufak tefek işler yapıyoruz. Bu şekilde evimizde vakit geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ahırda hayvanlara yem verdiklerini belirten Yusuf Köycü, “Burada hayvanlara yem karıyoruz. El arabasıyla kardığımız yemleri hayvanların önüne döküyoruz. Bu işlerle meşgul oluyoruz” diye konuştu.



“Ben torunlarımı sallıyorum, onlarda beni sallıyor”

Korona virüs nedeniyle evden çıkamadıkları için canlarının sıkıldığını anlatan Köycü, “Korona virüs nedeniyle canımız sıkılıyor, bizde canımız sıkıldıkça torunlarla ahıra gelip salınca biniyorum, hayvanlara bakıyoruz. Salıncakta onlar beni sallıyor, ben de onları sallıyorum. Sonra kapının önlerinde odun ediyorum, etrafı geziyorum, başka bir yere çıkmıyorum” şeklinde konuştu.



“Kendi can sağlığımız için yasakları yerinde buluyorum”

Korona virüsten korktuğuna dikkat çeken Köycü, şöyle konuştu: “Cenabı Allah bu musibeti bir an önce yok eder İnşaallah. Yasakları yerinde buluyorum. Zaten bu yasaklar, virüsün yayılmaması ve bizlerin can sağlığı için.”



“Salıncağa binmek hoşuma gidiyor”

Dedesi ve kardeşiyle birlikte sallandığını ifade eden Gamze Köycü ise, şunları kaydetti: “Burada dedemle ve kardeşimle birlikte sallanıyorum. Dedemi arkasından ittiriyorum. Burada salınca binmek hoşuma gidiyor. Dedeme ahırdaki işlerinde de yardımcı oluyorum. Buzağıları çok seviyorum. Buzağıları biberonla emziriyorum. Sonra buraları süpürüyorum”

