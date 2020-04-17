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Kaymakam Deniz Pişkin, "Yemek dağıtımı aksamayacak"

İHA

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs salgın hastalığı döneminde de sıcak yemek dağıtımının aksamadan devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Deniz Pişkin, "Yemek dağıtımı aksamayacak"

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs salgın hastalığı döneminde de sıcak yemek dağıtımının aksamadan devam ettiğini söyledi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından hayata geçirilen Tosya Aşevi bir yılını doldurdu. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere her gün sıcak yemek dağıtımı yapan ve evlerine kadar ulaştıran Tosya Aşevinde incelemelerde bulundu.
İhtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar sıcak yemek ulaştırıldığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığımız tarafından hayata geçirilen Aşevi projesi bir yılını doldurdu.
Hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapılarına kadar sıcak yemek götürmeye, salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde de devam ediyoruz “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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