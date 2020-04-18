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Korona virüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye idari para cezası

İHA

Kastamonu'da yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yasaklara uymayan 30 kişiye 12 bin 216 lira para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye idari para cezası

Kastamonu’da yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yasaklara uymayan 30 kişiye 12 bin 216 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da il merkezi ile 19 ilçede 140 personel ve 45 ekibin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde sosyal mesafe, 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişiler ile maske kullanımı, park, bahçe ve mesire alanları ile yürüyüş alanları gibi alanlar kontrol edildi.
Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yasağa uymayarak sokağa çıkan 20 yaş altı bireylere, 65 yaş ve üstü kişilere, toplu halde bulunarak sosyal mesafeye uymayan ve karantina tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye toplam 12 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ekipler, yaptıkları denetimlerde kontrol ettikleri 593 araçtan 7’sinin sürücüsünü Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 10 bin 984 lira idari para cezası kesti.

165 market ile 251 iş yeri ve umuma açık yerin kontrol edildiği denetimlerde, 5 markete İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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