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Böyle vicdansızlık görülmedi Beline çelik tel bağlanan kedi, ölümü terk edildi

İHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "Meraklı" isimli kedinin beline çelik tel bağlandı. Belindeki çelik telden yaklaşık 15 gün kurtulamayan kedi, ölmek üzereyken sahipleri tarafından fark edilerek veteriner hekime götürüldü. Sağlığına kavuşan kedi evine geri döndü.

Böyle vicdansızlık görülmedi Beline çelik tel bağlanan kedi, ölümü terk edildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde “Meraklı” isimli kedinin beline çelik tel bağlandı. Belindeki çelik telden yaklaşık 15 gün kurtulamayan kedi, ölmek üzereyken sahipleri tarafından fark edilerek veteriner hekime götürüldü. Sağlığına kavuşan kedi evine geri döndü.
İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesinde ikamet eden Salih Aran, 3 yıldır bahçede bakımını üstlendiği "Meraklı" adlı kedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından karnına çelik tel ile sıkıca sarılarak işkenceye maruz bırakıldı. Akıllara durgunluk veren vicdansızlık yaklaşık 15 gün sonra ortaya çıktı. Kedinin sürekli zayıfladığını, zaman zaman kustuğunu ve tuvaletini yapmakta zorlandığını fark eden Salih Aran, hayvanı Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu’na getirdi.
Yapılan muayenede bir bulguya rastlanmazken korkunç olay çekilen röntgende ortaya çıktı. Röntgende kedinin karnına sarılıp düğümlenmiş bir çelik tel olduğunu fark eden Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu, büyük şaşkınlık yaşadı. Kedinin tüylerinin altında kaldığı için dışarıdan fark edilmeyen teli kesen Veteriner Hekim Coduroğlu, hayvanı klinikte gözetim altına aldı.
Kedinin boğazına düşkün olduğunu belirten Salih Aran, "Kediyi 3 yıldır bahçemizde besliyoruz. Son zamanlarda epey zayıflamıştı. Verdiğimiz şeyi doğru düzgün yiyemiyordu. Yediği zaman kusuyordu. Tuvaletini yapamıyordu. İnsanlardan kaçıyordu. Bunları fark edince bağırsaklarında bir sorun olduğunu düşünerek Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu’na götürdüm. Fiziki muayenede bir şey yoktu. Ancak röntgeni gördüğümüzde şok olduk. Vicdansız birisi çelik telle hayvanın karnını sıkarak bağlamış. Bu nedenle doğru beslenme ve sindirim yapamamış" dedi.
Önce kedinin bir tel parçasına takılmış olabileceğini düşündüğünü belirten Salih Aran, "Kedinin karnına sarılan tel sıkıca gerdirilip alttan pense ile düğümlenmiş. Konuşamayan, derdini anlatamayan bir hayvana bu insafsızlığı kim yapar bilmiyorum. Kedimiz şimdi veteriner arkadaşımız tarafından müşahede altına alındı. Karnı telle sıkıştırıldığı için bağırsakları yapışmış. İyileşmezse ameliyat edilecek" diye konuştu.
Sevimli kedi "Meraklı", belindeki telden kurtulduktan sonra veteriner kliniğindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.

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