Serdar Ortaç’tan memleketi Cide'ye "Evde kalın" çağrısı

Ünlü pop sanatçısı Serdar Ortaç, memleketi olan Kastamonu’nun Cide ilçesine mesaj gönderdi. Korona virüs için dikkat edilmesini isteyen Ortaç, Cideli vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

Sevilen pop sanatçısı Serdar Ortaç, memleketi Kastamonu'ya sosyal medya üzerinden "Evde Kal" çağrısı yaptı. Ortaç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kastamonu benim memleketim ve vaka sayısı çok artmış. Allah aşkına Cide evde kal. Sıkılma bunalma, balkonuna çık varsa bahçene çık ve çok fazla iç içe gezme. Bu iş hiç belli olmaz herkesi her yerde yakalayabilir. Cide, Kastamonu memleketim lütfen evde kal" dedi.

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