Konya’dan Kastamonu’ya izinsiz gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza

Konya'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Konya’dan Seyahat İzin Belgesi olmadan Kastamonu’nun Cide ilçesine kadar motosikletleriyle gelen 3 kişi, Cide ilçe girişinden geri çevrildi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün ‘denetimleri kararlılıkla devam ettireceğiz’ açıklamasının ardından, Seyahat İzin Belgesi olmadan Konya’dan gelen üç motosiklet sürücüsü daha ilçeye alınmayarak geri çevrildi. 10 gün önce de İstanbul’dan gelen bir sürücü Cide’ye alınmamış ve geri çevrilmişti.

Cide’ye gezmeye geldiklerini söyleyen şahıslar, sokağa çıkış kısıtlaması olan Konya’dan Kastamonu’ya kadar gelmeyi başarmalarına rağmen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan kontrollerden geçemediler.

Kaymakam Açıkgöz, ilgili şahıslara ilçe çıkışına kadar eşlik eden jandarma ekiplerine ve emniyet güçlerine arayarak kararlı davranışlarından ötürü tebrik etti.

Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen üç şahsa, toplamda 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

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