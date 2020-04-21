Skorsky helikopter ile trafik denetimi Sosyal mesafe korunarak helikopter destekli trafik denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Skorsky helikopter ile trafik denetimi Sosyal mesafe korunarak helikopter destekli trafik denetimi

İHA

Kastamonu'da jandarmaya ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ceza uygulandı.

Skorsky helikopter ile trafik denetimi Sosyal mesafe korunarak helikopter destekli trafik denetimi

Kastamonu’da jandarmaya ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ceza uygulandı.
Kastamonu’da jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait 3 trafik timi ile Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile KastamonuAnkara karayolu ve Samsunİstanbul D100 karayolu güzergahlarında gerçekleştirildi.
Uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti, karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı. Jandarmaya ait Skorsky helikopterinde bulunan görevliler de kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirdi. Ekipler, hatalı sollama yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguladı. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında kural ihlali yapan araçlar ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve 20 yaş altı sokağa çıkmaları kısıtlanan şahısların olup olmadıkları kontrol edildi.
Helikopterli trafik uygulaması kapsamında 83 araç ile araç sürücüsü sorgulanarak kontrol edildi. 5 araç sürücüsüne kural ihlali yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından 1 araç sürücüsü ile 3 araçta trafikten men edildi. Denetimlerin gelecek günlerde de devam edeceği belirtildi.
Öte yandan Çin’den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle ekipler, denetimler öncesinde gerekli tedbir ve önlemlerini aldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye de azami özen gösteren ekipler, özellikle araçların Seyahat İzin Belgeleri olup olmadıklarını denetledi ve şehirler arası yollarda geliş gidişlerde karantina kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya’da KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Tosya’da KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi
Taşköprü Belediyesinde yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesinde yol yapım çalışmaları sürüyor
Cide Üçağıl köyü yolları bakımdan geçirildi
YEREL HABERLER Cide Üçağıl köyü yolları bakımdan geçirildi
Kaymakam Açıkgöz, diyaliz hastalarını ziyaret ederek maske dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Açıkgöz, diyaliz hastalarını ziyaret ederek ...
Konya’dan Kastamonu’ya izinsiz gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza
YEREL HABERLER Konya’dan Kastamonu’ya izinsiz gelen 3 motosiklet ...
Kaymakam Açıkgöz, vatandaşa maske dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam Açıkgöz, vatandaşa maske dağıttı
Kastamonu’da kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı
Cide’de KÖYDES ekiplerinden sağlık ekiplerine destek
YEREL HABERLER Cide’de KÖYDES ekiplerinden sağlık ekiplerine destek
Kastamonu'da ahşap bina yangında kül oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da ahşap bina yangında kül oldu
Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı
Serdar Ortaç’tan memleketi Cide'ye "Evde kalın" çağrısı
YEREL HABERLER Serdar Ortaç’tan memleketi Cide'ye "Evde kalın" ...
(Özel) 10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti
YEREL HABERLER (Özel) 10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve ...
Demir, “Türkiye genelinde bankaların tutumu esnaflara mağduriyet oluşturdu” İşadamı ve 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir; “CHP’li vekilin açıklamaları beni hem şaşırttı hem de üzdü” “Yarım kalan hayallerimi gerçekleştirebilmek için bir dönem daha milletvekilliği istiyorum”
YEREL HABERLER Demir, “Türkiye genelinde bankaların tutumu esnaflara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X