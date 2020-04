(Özel) Kastamonu pastırmasına korona virüs freni Ramazan ayının vazgeçilmesi Kastamonu pastırmasına bu yıl zam yapılmadı

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi Kastamonu pastırmasına korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve vatandaşlar yiyebilsin diye bu yıl zam yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 150 liradan satılan Kastamonu pastırması, bu yıl da 150 liradan satılıyor.

Ünlü gurme Vedat Milor’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da lezzetini beğendiği Kastamonu pastırması, bu yıl da Ramazan ayında sofraları süslemeye devam edecek. Kastamonu’da pastırma üretimi yapan üreticiler, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve vatandaşlar Ramazan ayında yiyebilsin diye fiyatlarda değişiklik yapmadı. Geçtiğimiz yıl 150 liradan satılan Kastamonu pastırması, bu yıl da Ramazan ayında 150 liradan satılmaya devam edecek.



“Herkesin sofrasında pastırma olsun diye fiyatlarımıza zam yapmadık”

Ramazan ayında herkes Kastamonu pastırması yiyebilsin diye fiyatlarda bir değişiklik yapmadıklarını söyleyen pastırma üreticisi Rıdvan Salcı, “Hem ülkemizin hem milletimizin hem de İslam aleminin Ramazan’ı mübarek olun. Malum korona virüs nedeniyle Ramazan ayına biraz buruk girdik. Korona virüs nedeniyle hem ülkemiz hem de tüm dünya hem ekonomik hem de sağlık açısından olumsuz etkilendi. Biz esnafları da biraz vurdu. Ramazan ayı da girdi. Ramazan ayında pastırmacıların satışları normal şartlarda artar. Tabi ki biz biraz ekonomik açıdan da olumsuz etkilendik. Fakat bazı yerlerde duyuyoruz ki özellikle büyükşehirlerde pastırma fiyatları 250300 liraya kadar yükselmiş. Böyle ekonomik sıkıntıların olduğu bir zamanda biz istiyoruz ki herkes halkımızın yanında olsun, herkes elini taşın altına koysun. O yüzden biz, geçtiğimiz yılın fiyatı olan 150 liradan satışlarımıza bu yılda devam ediyoruz. Yani 250300 lira gibi fiyatları duyduğumuzda açıkçası biraz bizleri de üzdü. Bu yüzden hem virüsten dolayı hem birlik ve beraberlik içerisinde millet olarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. Aynı zamanda şu anda biz, şehri Ramazan ayına girdik. Bütün insanların el ele vermesi gerekirken, birbirine yardım etmesi gerekirken, kucaklaşması gerekirken bu tarz zamanları fırsata çevirmek yerine birbirimizin elinden tutmak, hem Ramazan ayını güzel geçirmek, hem de korona virüs musibetini rahat bir şekilde atlatmak için biz fiyatlarımızı sabitledik. Pastırmamız 150 liradan, sucuğumuzu da 100 liradan satıyoruz. Türkiye’nin her yerine kargo yapıyoruz. Hem güzel hem sağlıklı hem de doğal ürettiğimiz pastırma ve sucuğun Ramazan ayında bütün sofralara girmesi ve sağlıklı beslenmeleri için zam yapmadık, fiyatımız aynıdır. Biz, bu pastırmayı tamamen doğal usullerle yapıyoruz, hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Cenabı Allah’tan millet olarak, insanlık olarak arzumuz, duamız, niyazım şudur ki: en kısa zamanda Ramazan ayına hürmeten inşallah bu korona virüs olayı sona erer. Tekrar eski günlerdeki gibi sağlıklı sıhhatli bir şekilde kucaklaşmayı ümit ediyoruz” dedi.



“Her sofrada pastırmamız bulunsun diye zam yapmadık”

Kastamonu pastırmasını bu yılda Ramazan ayında 150 liradan sattıklarını belirten Turgay Kapucuoğlu ise, “Virüsten dolayı esnafımız zor durumda, bizde bu yüzden herkes yesin diye, herkesin sofrasında pastırma sucuk bulunsun diye biz bu yıl zam yapmadık, zam yapmayı da düşünmüyoruz. Şu anda pastırmamızın kilogram fiyatı 150 liradır. Biz, geçtiğimiz yılda bu fiyattan satış yapmıştık. Türkiye’nin her tarafından isteyen vatandaşlarımıza kargo ile pastırmamızı gönderiyoruz. Bazı yerlerde pastırmanın fiyatının 250300 lira civarında olduğunu duyduk. Bu bizleri üzdü. Ama biz kargo ile ülkemizin her tarafına pastırmayı ulaştırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.



“Böyle bir zor dönemde zam yapılmamasını olumlu karşılıyoruz”

Kastamonu pastırmasına zam yapılmamasını olumlu karşılayan müşterilerden Fatih Tarcan, “Geçtiğimiz yıl 150 lira olan fiyat, bu yılda aynı tutulmuş. Böyle zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde anlayışlı davrandığı için esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Malum zor bir süreçten geçiyoruz ülke olarak da, dünya olarak da. Bu zor zamanda bu şekilde esnaflarımız anlayışlı davrandıkları için tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

